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Seçil Erzan davasına ilişkin yeni iddianame: İki ismin 240'ar yıla kadar hapsi istendi
Seçil Erzan davasına ilişkin yeni iddianame: İki ismin 240'ar yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen olayda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T21:35+0300
2024-11-19T21:44+0300
türkiye
seçil erzan
denizbank
iddianame
dolandırıcılık
hakan ateş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Seçil Erzan davasında Denizbank Genel Müdürü Ateş ve eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Aydoğdu hakkında iddianame düzenledi. İddianamede şüpheli olarak yer alan Ateş ve Aydoğdu'nun 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapsi istendi.Seçil Erzan'ın Denizbank'ın bir şubesinin müdürü olduğu aktarılan iddianamede, Erzan'ın ifadesinde kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, herhangi bir şube müdürünün bu şekilde illegal fon adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığını ifade ettiği belirtildi.İddianamede, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yüksek faiz getirili illegal fondan haberdar olduklarının değerlendirildiği vurgulandı. Seçil Erzan'ın beyanında, müştekilerle arasındaki para alışverişinden şüphelilerin bilgilerinin olduğunu belirttiği de aktarıldı.İddianameye göre 'bir banka içerisine yüklü miktarda paraların girip çıkması, tüm çalışanların bu duruma şahit olmaları, banka içerisine giren paraların resmi müşteri hesaplarına girdilerinin yapılmaması, yine para alışverişinin bankanın Levent şubesi içerisinde müdür odasında kameralar önünde gerçekleşti. İddianamede aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise müşteki sıfatıyla bulundu.Müşteki Arda Turan'ın yüksek meblağlı kredi işleminin şüphelilerin bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılanmasının da şüpheliler ile Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösterdiği aktarıldı.İddianamede, bu nedenle şüphelilerin üzerine atılı dolandırıcılık suçunun iştirak halinde işlendiği hususunun birlikte değerlendirilmesi için, dosyanın hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile birleştirilmesi gerektiği ifade edildi.Hakan Ateş: Atılı suçlamaları kabul etmiyorumİddianamede Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ifadesine yer verildi. Buna göre Ateş, 7 Nisan 2023'te dolandırıcılık olayından haberi olduktan sonra bankanın avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.Aynı gün müşteki Fatih Terim'le telefonda konuştuklarını, bir gün sonra görüşmek üzere randevulaştıklarını aktaran Ateş, Terim'in, müştekiler Turan ve Belözoğlu ile yanına geldiğini dile getirdi ve söz konusu olayla ilgisinin olmadığını savundu.Ateş, müştekiler Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Nestor Fernando Muslera vekili tarafından yapılan şikayet dilekçesinde, 'Seçil Erzan'ın Denizbank AŞ'nin CEO'su Hakan Ateş ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu önderliğinde özel bir fon kurduğu ve bu fonun Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu tarafından yönetildiği' şeklindeki iddiaları kabul etmediğini ifade etti.'Bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır'Bu konunun doğrularla hiçbir şekilde bağdaşır bir yanı olmadığını savunan Ateş, "Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK iznine tabidir. Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Bu fonlar zaten internet üzerinden bütün dünyaya açıktır. Hiçbir şekilde saklı, gizli, özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon, sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir. Bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır" ifadelerini kullandı.Ateş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:'Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur'Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ise iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Denizbank da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmam kaynaklı ismim buralarda geçti. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur" dedi.Fonlarla ilgili hususları bilmediğini belirten Aydoğdu, "Ben fon ile alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim, fonlarla ilgili hususları bilmem. Ayrıca benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi. Mailin konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu maili Semih Kaya'nın kullandığı ortaya çıktı. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk" bilgisini verdi.Aydoğdu şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/narin-guran-sorusturmasinda-yeni-iddia-gazeteci-ferit-demir-anlatti-1090574754.html
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seçil erzan, denizbank, iddianame, dolandırıcılık, hakan ateş
seçil erzan, denizbank, iddianame, dolandırıcılık, hakan ateş

Seçil Erzan davasına ilişkin yeni iddianame: İki ismin 240'ar yıla kadar hapsi istendi

21:35 19.11.2024 (güncellendi: 21:44 19.11.2024)
© AADenizbank
Denizbank - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen olayda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında hazırlanan iddianamede 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla iki şüphelinin 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Seçil Erzan davasında Denizbank Genel Müdürü Ateş ve eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Aydoğdu hakkında iddianame düzenledi. İddianamede şüpheli olarak yer alan Ateş ve Aydoğdu'nun 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapsi istendi.
Seçil Erzan'ın Denizbank'ın bir şubesinin müdürü olduğu aktarılan iddianamede, Erzan'ın ifadesinde kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, herhangi bir şube müdürünün bu şekilde illegal fon adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığını ifade ettiği belirtildi.
İddianamede, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yüksek faiz getirili illegal fondan haberdar olduklarının değerlendirildiği vurgulandı.
Seçil Erzan'ın beyanında, müştekilerle arasındaki para alışverişinden şüphelilerin bilgilerinin olduğunu belirttiği de aktarıldı.
İddianameye göre 'bir banka içerisine yüklü miktarda paraların girip çıkması, tüm çalışanların bu duruma şahit olmaları, banka içerisine giren paraların resmi müşteri hesaplarına girdilerinin yapılmaması, yine para alışverişinin bankanın Levent şubesi içerisinde müdür odasında kameralar önünde gerçekleşti.
İddianamede aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise müşteki sıfatıyla bulundu.
Müşteki Arda Turan'ın yüksek meblağlı kredi işleminin şüphelilerin bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılanmasının da şüpheliler ile Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösterdiği aktarıldı.
İddianamede, bu nedenle şüphelilerin üzerine atılı dolandırıcılık suçunun iştirak halinde işlendiği hususunun birlikte değerlendirilmesi için, dosyanın hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile birleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hakan Ateş: Atılı suçlamaları kabul etmiyorum

İddianamede Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ifadesine yer verildi. Buna göre Ateş, 7 Nisan 2023'te dolandırıcılık olayından haberi olduktan sonra bankanın avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Aynı gün müşteki Fatih Terim'le telefonda konuştuklarını, bir gün sonra görüşmek üzere randevulaştıklarını aktaran Ateş, Terim'in, müştekiler Turan ve Belözoğlu ile yanına geldiğini dile getirdi ve söz konusu olayla ilgisinin olmadığını savundu.
Ateş, müştekiler Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Nestor Fernando Muslera vekili tarafından yapılan şikayet dilekçesinde, 'Seçil Erzan'ın Denizbank AŞ'nin CEO'su Hakan Ateş ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu önderliğinde özel bir fon kurduğu ve bu fonun Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu tarafından yönetildiği' şeklindeki iddiaları kabul etmediğini ifade etti.

'Bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır'

Bu konunun doğrularla hiçbir şekilde bağdaşır bir yanı olmadığını savunan Ateş, "Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK iznine tabidir. Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Bu fonlar zaten internet üzerinden bütün dünyaya açıktır. Hiçbir şekilde saklı, gizli, özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon, sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir. Bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır" ifadelerini kullandı.
Ateş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu isimli şahıslar en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır. Bu şekilde beni arayabilecek insanlar, bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir, ta ki 7 Nisan'a kadar."

'Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur'

Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ise iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Denizbank da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmam kaynaklı ismim buralarda geçti. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur" dedi.
Fonlarla ilgili hususları bilmediğini belirten Aydoğdu, "Ben fon ile alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim, fonlarla ilgili hususları bilmem. Ayrıca benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi. Mailin konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu maili Semih Kaya'nın kullandığı ortaya çıktı. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk" bilgisini verdi.
Aydoğdu şunları söyledi:
"Söz konusu fonun kurulmasıyla ve işletilmesiyle alakalı bilgi sahibi olmadım. Arda Turan'ı tanırım. Kendisiyle Bebek Balıkçısı isimli restoranda olayların ortaya çıkmasından önce karşılaştık, sohbet ettik. Burada veya başka bir yerde söz konusu mağduriyetiyle ilgili bana herhangi bir anlatımda bulunmadı. Ayrıca Ayhan Akman'ı da gördüm onunla da aynı şekilde sohbet ettik. Kendisi de herhangi bir şekilde bu mağduriyetlerle ilgili herhangi bir anlatımda bulunmadı. Bu görüşmeler Aralık 2022 tarihinden önce oldu. Volkan Bahçekapılı'yı Fatih Terim'in yanında yıllar önce bir kere gördüm, Emre Belözoğlu'nu 7 Nisan'dan sonra gördüm. Diğer şahısları tanımam. Seçil Erzan'ın yönettiği bizim de kurduğumuz iddia edilen bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir."
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