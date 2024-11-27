https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/cinden-tayvan-uyarisi-abdnin-yardimiyla-bagimsizlik-kazanma-girisimi-uzucu-bir-son-ile-1090893901.html
Çin’den Tayvan uyarısı: 'ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimleri üzücü bir son ile neticelenecek'
Çin’den Tayvan uyarısı: 'ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimleri üzücü bir son ile neticelenecek'
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Binhua yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimlerinin hiç kuşkusuz 'üzücü... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T16:52+0300
2024-11-27T16:52+0300
2024-11-27T16:52+0300
politika
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
abd
bağımsızlık
marco rubio
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_3eae9019b53276b145c2fe58c0fc43d9.jpg
Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Chen Binhua Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimlerinin 'üzücü bir sonla' neticeleneceğini dile getirdi.Kasım ayı başında Tayvan'ın İcra Kurulu Başkanı Lai Ching-te, Pekin'in yaptırımlarının iki kez hedefi olan ABD Senatörü Marco Rubio'yu dışişleri bakanı olarak atanması dolayısıyla tebrik etmiş ve ayrıca Rubio'ya Tayvan'a verdiği destek için de teşekkür etmişti.Binhua açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cin-merkez-bankasinin-eski-ceosu-liu-liange-yolsuzluk-davasinda-idam-cezasina-carptirildi-1090852671.html
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_17d51f3f40d13cc4033c3bdc8e3c143c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, bağımsızlık, marco rubio
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, bağımsızlık, marco rubio
Çin’den Tayvan uyarısı: 'ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimleri üzücü bir son ile neticelenecek'
Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Binhua yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimlerinin hiç kuşkusuz 'üzücü bir sonla' nitecelenecek uyarısında bulundu.
Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Chen Binhua Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimlerinin 'üzücü bir sonla' neticeleneceğini dile getirdi.
Kasım ayı başında Tayvan'ın İcra Kurulu Başkanı Lai Ching-te, Pekin'in yaptırımlarının iki kez hedefi olan ABD Senatörü Marco Rubio'yu dışişleri bakanı olarak atanması dolayısıyla tebrik etmiş ve ayrıca Rubio'ya Tayvan'a verdiği destek için de teşekkür etmişti.
Binhua açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Yeni ABD yönetiminde kim hangi göreve gelirse gelsin Tayvan'ın Çin'in bir parçası olma statüsünü değiştirmeyecek. ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanmaya çalışan Lai Ching-te hükümeti kesinlikle hazin bir sonla karşılaşacak ve kurban olacaktır.