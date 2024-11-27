https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/cinden-tayvan-uyarisi-abdnin-yardimiyla-bagimsizlik-kazanma-girisimi-uzucu-bir-son-ile-1090893901.html

Çin’den Tayvan uyarısı: 'ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimleri üzücü bir son ile neticelenecek'

Çin’den Tayvan uyarısı: 'ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimleri üzücü bir son ile neticelenecek'

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Binhua yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimlerinin hiç kuşkusuz 'üzücü... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T16:52+0300

2024-11-27T16:52+0300

2024-11-27T16:52+0300

politika

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Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Chen Binhua Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ABD'nin yardımıyla bağımsızlık kazanma girişimlerinin 'üzücü bir sonla' neticeleneceğini dile getirdi.Kasım ayı başında Tayvan'ın İcra Kurulu Başkanı Lai Ching-te, Pekin'in yaptırımlarının iki kez hedefi olan ABD Senatörü Marco Rubio'yu dışişleri bakanı olarak atanması dolayısıyla tebrik etmiş ve ayrıca Rubio'ya Tayvan'a verdiği destek için de teşekkür etmişti.Binhua açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cin-merkez-bankasinin-eski-ceosu-liu-liange-yolsuzluk-davasinda-idam-cezasina-carptirildi-1090852671.html

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çin halk cumhuriyeti

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çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, bağımsızlık, marco rubio