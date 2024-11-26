https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cin-merkez-bankasinin-eski-ceosu-liu-liange-yolsuzluk-davasinda-idam-cezasina-carptirildi-1090852671.html
Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Liange, 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı
Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Liange, 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Çin'in en büyük kamu bankalarından biri olan Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Lian'ge hakkında açılan 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T17:26+0300
2024-11-26T17:26+0300
2024-11-26T17:26+0300
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Eski Çin Merkez Bankası (Bank of China) Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri Liu Lian'ge, 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.Liu'nun, 'Çin Merkez Bankası ve daha önce görev yaptığı Çin İthalat- İhracat Bankası'ndaki idari konumunu kötüye kullandığı, 121 milyon yuan (yaklaşık 16.7 milyon dolar) rüşvet aldığı ve koşulları karşılanamayan şirketlere yasadışı kredi sağlayarak kamuyu 190.7 milyon yuan (26.2 milyon dolar) zarara uğrattığına' hükmedildi.Çin yerel medyasının haberine göre, iki yıl sonra uygulanacak olan idam cezası Çin'in Shandong Eyaleti'ndeki mahkeme tarafından verildi. Ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakılan Liu'nun tüm kişisel varlığına el konuldu. Yerel medyaya göre, yasadışı kazançları ve gelirleri ele geçirilecek ve devlet hazinesine teslim edilecek.Çin Merkez Bankasında (PBoC) 2019-2023 yılları arasında görev yapan Liu, Çin'de finans sektöründe 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında şimdiye kadar hedef alınan en üst düzey isim oldu. 2019'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri olan Liu, Şubat 2023'te ani bir kararla görevden alınmasının ardından Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son yıllarda Çin, finans sektöründeki artan yolsuzluğa karşı baskıyı artırıyor. Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kasım ayında Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Çin İnşaat Bankası gibi büyük devlet bankalarının bazı yetkilileri rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla soruşturmaya tabi tutuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/idam-cezasi-alan-vietnamli-emlak-kralicesi-bu-sefer-dolandiriciliktan-suclu-bulundu-1089330121.html
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asya & pasifik, asya, çin, çin komünist partisi (çkp), çin merkez bankası, çin merkez bankası (pboc), çin merkez televizyonu (cctv), liu lian'ge, bank of china
asya & pasifik, asya, çin, çin komünist partisi (çkp), çin merkez bankası, çin merkez bankası (pboc), çin merkez televizyonu (cctv), liu lian'ge, bank of china
Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Liange, 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı
Çin'in en büyük kamu bankalarından biri olan Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Lian'ge hakkında açılan 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı.
Eski Çin Merkez Bankası (Bank of China) Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri Liu Lian'ge, 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.
Liu'nun, 'Çin Merkez Bankası ve daha önce görev yaptığı Çin İthalat- İhracat Bankası'ndaki idari konumunu kötüye kullandığı, 121 milyon yuan (yaklaşık 16.7 milyon dolar) rüşvet aldığı ve koşulları karşılanamayan şirketlere yasadışı kredi sağlayarak kamuyu 190.7 milyon yuan (26.2 milyon dolar) zarara uğrattığına' hükmedildi.
Çin yerel medyasının haberine göre, iki yıl sonra uygulanacak olan idam cezası Çin'in Shandong Eyaleti'ndeki mahkeme tarafından verildi. Ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakılan Liu'nun tüm kişisel varlığına el konuldu. Yerel medyaya göre, yasadışı kazançları ve gelirleri ele geçirilecek ve devlet hazinesine teslim edilecek.
Çin Merkez Bankasında (PBoC) 2019-2023 yılları arasında görev yapan Liu, Çin'de finans sektöründe 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında şimdiye kadar hedef alınan en üst düzey isim oldu. 2019'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri olan Liu, Şubat 2023'te ani bir kararla görevden alınmasının ardından Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Son yıllarda Çin, finans sektöründeki artan yolsuzluğa karşı baskıyı artırıyor. Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kasım ayında Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Çin İnşaat Bankası gibi büyük devlet bankalarının bazı yetkilileri rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla soruşturmaya tabi tutuldu.