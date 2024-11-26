https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/cin-merkez-bankasinin-eski-ceosu-liu-liange-yolsuzluk-davasinda-idam-cezasina-carptirildi-1090852671.html

Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Liange, 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı

Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Liange, 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

Çin'in en büyük kamu bankalarından biri olan Çin Merkez Bankası'nın eski CEO'su Liu Lian'ge hakkında açılan 'yolsuzluk' davasında idam cezasına çarptırıldı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T17:26+0300

2024-11-26T17:26+0300

2024-11-26T17:26+0300

dünya

asya & pasifik

asya

çin

çin komünist partisi (çkp)

çin merkez bankası

çin merkez bankası (pboc)

çin merkez televizyonu (cctv)

liu lian'ge

bank of china

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103962/87/1039628710_0:39:3500:2008_1920x0_80_0_0_864d1ccb9c3ba1bae6f31b6e8a3590a4.jpg

Eski Çin Merkez Bankası (Bank of China) Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri Liu Lian'ge, 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.Liu'nun, 'Çin Merkez Bankası ve daha önce görev yaptığı Çin İthalat- İhracat Bankası'ndaki idari konumunu kötüye kullandığı, 121 milyon yuan (yaklaşık 16.7 milyon dolar) rüşvet aldığı ve koşulları karşılanamayan şirketlere yasadışı kredi sağlayarak kamuyu 190.7 milyon yuan (26.2 milyon dolar) zarara uğrattığına' hükmedildi.Çin yerel medyasının haberine göre, iki yıl sonra uygulanacak olan idam cezası Çin'in Shandong Eyaleti'ndeki mahkeme tarafından verildi. Ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakılan Liu'nun tüm kişisel varlığına el konuldu. Yerel medyaya göre, yasadışı kazançları ve gelirleri ele geçirilecek ve devlet hazinesine teslim edilecek.Çin Merkez Bankasında (PBoC) 2019-2023 yılları arasında görev yapan Liu, Çin'de finans sektöründe 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında şimdiye kadar hedef alınan en üst düzey isim oldu. 2019'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri olan Liu, Şubat 2023'te ani bir kararla görevden alınmasının ardından Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son yıllarda Çin, finans sektöründeki artan yolsuzluğa karşı baskıyı artırıyor. Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kasım ayında Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Çin İnşaat Bankası gibi büyük devlet bankalarının bazı yetkilileri rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla soruşturmaya tabi tutuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/idam-cezasi-alan-vietnamli-emlak-kralicesi-bu-sefer-dolandiriciliktan-suclu-bulundu-1089330121.html

asya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, asya, çin, çin komünist partisi (çkp), çin merkez bankası, çin merkez bankası (pboc), çin merkez televizyonu (cctv), liu lian'ge, bank of china