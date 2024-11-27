https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/chp-lideri-ozgur-ozel-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozeri-ziyaret-edecek-1090898082.html
CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek
CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in terör örgütü üyeliği suçlamasından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T18:49+0300
2024-11-27T18:49+0300
2024-11-27T19:25+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
ahmet özer
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
silivri cezaevi
silivri ceza infaz kurumu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaretine onay çıktı.Adalet Bakanlığı'na dilekçe ile başvuruda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in terör soruşturmasından tutuklu yargılanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Silivri İnfaz Kurumu'nu ziyaretine onay verildi. CHP lideri Özgür Özel'in 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret edeceği parti kaynakları tarafından duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-hakkinda-yeni-sorusturma-terorizmin-finansmani-sucu-1090260431.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ahmet özer, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, silivri cezaevi, silivri ceza infaz kurumu
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ahmet özer, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, silivri cezaevi, silivri ceza infaz kurumu
CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek
18:49 27.11.2024 (güncellendi: 19:25 27.11.2024)
Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in terör örgütü üyeliği suçlamasından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaretine onay verdi. CHP lideri Özgür Özel'in Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nu 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da ziyaret edeceği açıklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaretine onay çıktı.
Adalet Bakanlığı'na dilekçe ile başvuruda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in terör soruşturmasından tutuklu yargılanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Silivri İnfaz Kurumu'nu ziyaretine onay verildi.
CHP lideri Özgür Özel'in 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret edeceği parti kaynakları tarafından duyuruldu.