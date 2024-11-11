https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-hakkinda-yeni-sorusturma-terorizmin-finansmani-sucu-1090260431.html
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma: 'Terörizmin finansmanı' suçu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma: 'Terörizmin finansmanı' suçu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T12:26+0300
2024-11-11T12:26+0300
2024-11-11T12:57+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Ahmet Özer hakkındaki suçlama ne?Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/adalet-bakani-tunc-narin-cinayetine-iliskin-yurutulen-davayi-degerlendirdi-hts-kayitlari-ile-1090260331.html
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ahmet özer son dakika, ahmer özer, esenyurt son dakika
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma: 'Terörizmin finansmanı' suçu
12:26 11.11.2024 (güncellendi: 12:57 11.11.2024)
İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Ahmet Özer hakkındaki suçlama ne?
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.
Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.