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Brezilya polisi, Bolsonaro'nun iktidarda kalması için yetkililerin 'darbe ses kayıtlarını' ortaya çıkardı
Brezilya polisi, Bolsonaro'nun iktidarda kalması için yetkililerin 'darbe ses kayıtlarını' ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Brezilya federal polisi, üst düzey askeri yetkililerin, 2022 başkanlık seçimlerinde Lula da Silva'nın kazanmasının ardından eski Brezilya Devlet Başkanı Jair... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:03+0300
2024-11-27T13:03+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
lula da silva
yüksek mahkeme
brezilya devlet başkanı
soruşturma
darbe girişimi
başkanlık seçimleri
işçi partisi (brezilya)
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Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2022 başkanlık seçimlerinin ikinci turundan sonra üst düzey askeri yetkililerin kendisini görevde tutmak amacıyla bir iç savaş başlatmaya hazır olduklarını işaret eden ses kayıtları yayımlandı.İki generalin karşılıklı konuşmasının geçtiği ses kayıtlarında, Lula da Silva'nın Brezilya'nın yeni başkanı seçilmesinin ardından 'iç savaş olasılığını' tartışıyordu. Aralarında geçen konuşmada, "Şimdi işleri devralmazsak, bence daha sonra daha da kötüleşecek. Er geç bir iç savaş olacak. İç savaşın şu anda önemli olması dışında - insanlar sokaklarda, büyük bir desteğimiz var. Yakında bir iç savaşa gireceğiz çünkü birkaç ay içinde bu adam, orduyu yok edecek. Her şeyi yok edecek" sözleri kaydedildi.Ses kayıtlarına dayanarak açılan soruşturmaların, üst düzey askeri yetkililerin darbe çağrısı yapan Bolsonaro destekçileri ile eski başkan arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiği ifade edildi.21 Kasım'da, Mario Fernandes ve eski başkan da dahil olmak üzere diğer 36 kişi, darbe girişimi ve Başkan Lula, Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yargıç Alexandre de Moraes'i öldürme planı iddiasıyla suçlandı. Ne olmuştu?Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu yılın başında pasaportuna el konulmuştu. Bolsonaro, 2022 seçimlerinde Lula da Silva'ya karşı mağlup olduktan sonra 'seçim sonuçlarını iptal ettirmek amacıyla bir kararname hazırlamak, askeri liderlere darbe yapmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını tutuklatmakla' suçlanmıştı.Eski devlet başkanının destekçileri, Lula'nın göreve başlamasından bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre binalarına baskın düzenlemişti. Trump'ın zaferi sonrası Bolsonaro, Trump'ı tebrik eden uzun bir kutlama mesajı paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/brezilya-federal-polisi-eski-devlet-baskani-bolsonaroyu-darbe-girisimiyle-sucladi-1090676196.html
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brezilya, jair bolsonaro, lula da silva, yüksek mahkeme, brezilya devlet başkanı, soruşturma, darbe girişimi, başkanlık seçimleri, işçi partisi (brezilya)
brezilya, jair bolsonaro, lula da silva, yüksek mahkeme, brezilya devlet başkanı, soruşturma, darbe girişimi, başkanlık seçimleri, işçi partisi (brezilya)

Brezilya polisi, Bolsonaro'nun iktidarda kalması için yetkililerin 'darbe ses kayıtlarını' ortaya çıkardı

13:03 27.11.2024
© AP Photo / Eraldo PeresBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
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Brezilya federal polisi, üst düzey askeri yetkililerin, 2022 başkanlık seçimlerinde Lula da Silva'nın kazanmasının ardından eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidarda kalmasını sağlamak için 'bir iç savaş başlatmaya' hazır olduğunu işaret eden ses kayıtlarına ulaştı.
Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2022 başkanlık seçimlerinin ikinci turundan sonra üst düzey askeri yetkililerin kendisini görevde tutmak amacıyla bir iç savaş başlatmaya hazır olduklarını işaret eden ses kayıtları yayımlandı.
İki generalin karşılıklı konuşmasının geçtiği ses kayıtlarında, Lula da Silva'nın Brezilya'nın yeni başkanı seçilmesinin ardından 'iç savaş olasılığını' tartışıyordu. Aralarında geçen konuşmada, "Şimdi işleri devralmazsak, bence daha sonra daha da kötüleşecek. Er geç bir iç savaş olacak. İç savaşın şu anda önemli olması dışında - insanlar sokaklarda, büyük bir desteğimiz var. Yakında bir iç savaşa gireceğiz çünkü birkaç ay içinde bu adam, orduyu yok edecek. Her şeyi yok edecek" sözleri kaydedildi.
Ses kayıtlarına dayanarak açılan soruşturmaların, üst düzey askeri yetkililerin darbe çağrısı yapan Bolsonaro destekçileri ile eski başkan arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiği ifade edildi.
21 Kasım'da, Mario Fernandes ve eski başkan da dahil olmak üzere diğer 36 kişi, darbe girişimi ve Başkan Lula, Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yargıç Alexandre de Moraes'i öldürme planı iddiasıyla suçlandı.

Ne olmuştu?

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu yılın başında pasaportuna el konulmuştu. Bolsonaro, 2022 seçimlerinde Lula da Silva'ya karşı mağlup olduktan sonra 'seçim sonuçlarını iptal ettirmek amacıyla bir kararname hazırlamak, askeri liderlere darbe yapmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını tutuklatmakla' suçlanmıştı.
Eski devlet başkanının destekçileri, Lula'nın göreve başlamasından bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre binalarına baskın düzenlemişti. Trump'ın zaferi sonrası Bolsonaro, Trump'ı tebrik eden uzun bir kutlama mesajı paylaşmıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
DÜNYA
Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçladı
21 Kasım, 23:26
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