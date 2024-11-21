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Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçladı
Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçladı
Sputnik Türkiye
Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2022 başkanlık seçimlerinin ardından kendisini görevde tutmak amacıyla darbe girişiminde... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Brezilya'da 2022'de Lula da Silva ve Jair Bolsonaro arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından gelişen olaylarda Brezilya federal polisi, Bolsonaro ve 36 kişiyi başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.Brezilya federal polisi, delilerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceği ve Başsavcı Paulo Gonet'e da gönderileceğini ifade etti. Ne olmuştu?Bu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022 seçimlerinde Lula da Silva'ya karşı mağlup olduktan sonra 'seçim sonuçlarını iptal ettirmek amacıyla bir kararname hazırlamak, askeri liderlere darbe yapmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını tutuklatmakla' suçlanmıştı. Bolsonaro’nun destekçileri, Lula'nın göreve başlamasından bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre binalarına baskın düzenlemişti.
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brezilya, jair bolsonaro, lula da silva, luiz inacio lula da silva, seçim

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçladı

23:26 21.11.2024
© AP Photo / Eraldo PeresBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
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Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2022 başkanlık seçimlerinin ardından kendisini görevde tutmak amacıyla darbe girişiminde bulunmakla suçladı. Bolsonaro ve 36 kişi hakkında açılan soruşturma, Yüksek Mahkeme'ye sunulacak.
Brezilya'da 2022'de Lula da Silva ve Jair Bolsonaro arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından gelişen olaylarda Brezilya federal polisi, Bolsonaro ve 36 kişiyi başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.
Brezilya federal polisi, delilerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceği ve Başsavcı Paulo Gonet'e da gönderileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Bu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022 seçimlerinde Lula da Silva'ya karşı mağlup olduktan sonra 'seçim sonuçlarını iptal ettirmek amacıyla bir kararname hazırlamak, askeri liderlere darbe yapmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını tutuklatmakla' suçlanmıştı.
Bolsonaro’nun destekçileri, Lula'nın göreve başlamasından bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre binalarına baskın düzenlemişti.
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