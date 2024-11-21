https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/brezilya-federal-polisi-eski-devlet-baskani-bolsonaroyu-darbe-girisimiyle-sucladi-1090676196.html

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçladı

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçladı

Sputnik Türkiye

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2022 başkanlık seçimlerinin ardından kendisini görevde tutmak amacıyla darbe girişiminde... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T23:26+0300

2024-11-21T23:26+0300

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Brezilya'da 2022'de Lula da Silva ve Jair Bolsonaro arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından gelişen olaylarda Brezilya federal polisi, Bolsonaro ve 36 kişiyi başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.Brezilya federal polisi, delilerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceği ve Başsavcı Paulo Gonet'e da gönderileceğini ifade etti. Ne olmuştu?Bu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022 seçimlerinde Lula da Silva'ya karşı mağlup olduktan sonra 'seçim sonuçlarını iptal ettirmek amacıyla bir kararname hazırlamak, askeri liderlere darbe yapmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını tutuklatmakla' suçlanmıştı. Bolsonaro’nun destekçileri, Lula'nın göreve başlamasından bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre binalarına baskın düzenlemişti.

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