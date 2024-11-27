https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bolu-dagi-kar-nedeniyle-ulasima-kapaniyor-bu-saat-araligina-dikkat-1090885891.html

Bolu Dağı 'kar' nedeniyle ulaşıma kapanıyor: Bu saat aralığına dikkat

Bolu Dağı 'kar' nedeniyle ulaşıma kapanıyor: Bu saat aralığına dikkat

Sputnik Türkiye

Özellikle Boğu Dağı çevresinde kuvvetli kar yağışı günlerdir etkisini sürdürüyor. Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminin kar temizleme... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T14:40+0300

2024-11-27T14:40+0300

2024-11-27T14:40+0300

türkiye

kar

kar yağışı

bolu dağı

bolu dağı tüneli

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Bolu Dağı'nda kar yağışı yoğun şekilde etkili oldu. Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.Otoyolun İstanbul yönünün 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılarak ulaşımın Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirileceği aktarılan açıklamada, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak Ankara yönünde de trafiğin Kaynaşlı kavşağından D-100 karayoluna aktarılacağı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteoroloji-tahminini-guncelledi-16-il-icin-yeni-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1090800625.html

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bolu dağı

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kar, kar yağışı, bolu dağı, bolu dağı tüneli