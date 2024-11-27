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Bolu Dağı 'kar' nedeniyle ulaşıma kapanıyor: Bu saat aralığına dikkat
Bolu Dağı 'kar' nedeniyle ulaşıma kapanıyor: Bu saat aralığına dikkat
Sputnik Türkiye
Özellikle Boğu Dağı çevresinde kuvvetli kar yağışı günlerdir etkisini sürdürüyor. Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminin kar temizleme... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T14:40+0300
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bolu dağı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı yoğun şekilde etkili oldu. Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.Otoyolun İstanbul yönünün 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılarak ulaşımın Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirileceği aktarılan açıklamada, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak Ankara yönünde de trafiğin Kaynaşlı kavşağından D-100 karayoluna aktarılacağı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteoroloji-tahminini-guncelledi-16-il-icin-yeni-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1090800625.html
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kar, kar yağışı, bolu dağı, bolu dağı tüneli
kar, kar yağışı, bolu dağı, bolu dağı tüneli

Bolu Dağı 'kar' nedeniyle ulaşıma kapanıyor: Bu saat aralığına dikkat

14:40 27.11.2024
© AABolu Dağı
Bolu Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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Özellikle Boğu Dağı çevresinde kuvvetli kar yağışı günlerdir etkisini sürdürüyor. Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminin kar temizleme çalışması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacağını bildirdi.
Bolu Dağı'nda kar yağışı yoğun şekilde etkili oldu. Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.
Otoyolun İstanbul yönünün 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılarak ulaşımın Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirileceği aktarılan açıklamada, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak Ankara yönünde de trafiğin Kaynaşlı kavşağından D-100 karayoluna aktarılacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.
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