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Meteoroloji tahminini güncelledi, 16 il için yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Meteoroloji tahminini güncelledi, 16 il için yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdüyor. Kar yağışı perşembeye kadar yüzünü göstermeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haritalı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T15:47+0300
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışı etkisini gösteriyor. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle mahsur kalanları da kurtarma çalışmaları yapılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya ve Mersin'de mahsur kalan 2 çoban yaşamını yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son olarak tahmin haritasını güncelleyerek 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Soğuk hava ve kar yağışı ne kadar sürecek?Yurt genelinde yağışlar, kar şeklinde olacak, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altında seyredecek. Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışlar 3 gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kar ne zaman yağacak" sorusuna net yanıt verdi. Şen, "Soğuk havalar önümüzdeki hafta sonuna kadar biraz daha devam edecek. Ortalamanın yani mervsim değerlerinin altında olacak. İstanbul bugün 8-9 dereceyi geçemeyecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar da böyle gibi gözüküyor. En fazla 12 dereceye çıkacak" dedi. "Doğu Anadolu'da kar yağışı yoğun olarak devam ediyor" diyen Şen, "Muş ve özellikle Malatya'da rüzgar ve yoğun kar yağışı var. Bu da havayı daha da soğutuyor. İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor ve devam edecek" ifadelerini kullandı.İstanbul'a kar yağışı tarihiİstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesiyle beraber İstanbullular ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Meteoroloji uzmanı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna net yanıt vererek şunları söyledi:"La Nina'nın etkisinin çok fazla olacağını tahmin etmiştik yaz aylarında. Yüzde 80 civarında öngörüyorduk. Bugünlerde yapılan tahminlere göre %80 etki azaldı. Eğer bu kadar etkili olsaydı bu kış da biraz ılık ve yağışlı geçecekti. O yüzden Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ortalama bir kış geçireceğiz. Yani kar yağışını Marmara Bölgesi de görecek. Peki ne zaman? Büyük ihtimalle Aralık ayının 15'inden sonra ve Ocak ayı ile Şubat ayının ilk yarısında. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da normal bir kış yaşayacağız. Yılbaşına doğru ve yılbaşından sonra kar yağışı beklenir. İstanbul'da en çok kar ne zaman yağar bilir misiniz? Ocak ayı ortasında ve şubat ayının başlarında yağar. Ama mart ayından itibaren sıcaklıklar artacak. Yine bu yaz yüksek sıcaklıklar göreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html
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Meteoroloji tahminini güncelledi, 16 il için yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

15:47 25.11.2024 (güncellendi: 15:53 25.11.2024)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Türkiye'de soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdüyor. Kar yağışı perşembeye kadar yüzünü göstermeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haritalı uyarısını güncelledi ve 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, İstanbul'a kar yağışı için net tarih verdi.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışı etkisini gösteriyor. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle mahsur kalanları da kurtarma çalışmaları yapılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya ve Mersin'de mahsur kalan 2 çoban yaşamını yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son olarak tahmin haritasını güncelleyerek 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Soğuk hava ve kar yağışı ne kadar sürecek?

Yurt genelinde yağışlar, kar şeklinde olacak, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altında seyredecek. Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışlar 3 gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kar ne zaman yağacak" sorusuna net yanıt verdi. Şen, "Soğuk havalar önümüzdeki hafta sonuna kadar biraz daha devam edecek. Ortalamanın yani mervsim değerlerinin altında olacak. İstanbul bugün 8-9 dereceyi geçemeyecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar da böyle gibi gözüküyor. En fazla 12 dereceye çıkacak" dedi. "Doğu Anadolu'da kar yağışı yoğun olarak devam ediyor" diyen Şen, "Muş ve özellikle Malatya'da rüzgar ve yoğun kar yağışı var. Bu da havayı daha da soğutuyor. İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor ve devam edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kar yağışı tarihi

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesiyle beraber İstanbullular ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Meteoroloji uzmanı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna net yanıt vererek şunları söyledi:
"La Nina'nın etkisinin çok fazla olacağını tahmin etmiştik yaz aylarında. Yüzde 80 civarında öngörüyorduk. Bugünlerde yapılan tahminlere göre %80 etki azaldı. Eğer bu kadar etkili olsaydı bu kış da biraz ılık ve yağışlı geçecekti. O yüzden Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ortalama bir kış geçireceğiz. Yani kar yağışını Marmara Bölgesi de görecek. Peki ne zaman? Büyük ihtimalle Aralık ayının 15'inden sonra ve Ocak ayı ile Şubat ayının ilk yarısında. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da normal bir kış yaşayacağız. Yılbaşına doğru ve yılbaşından sonra kar yağışı beklenir. İstanbul'da en çok kar ne zaman yağar bilir misiniz? Ocak ayı ortasında ve şubat ayının başlarında yağar. Ama mart ayından itibaren sıcaklıklar artacak. Yine bu yaz yüksek sıcaklıklar göreceğiz."
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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