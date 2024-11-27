https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bbp-genel-baskani-desticiden-bahceliye-yanit-ayni-yilanlara-ayni-deliklerden-bir-kez-daha-1090892599.html

BBP Genel Başkanı Destici, Bahçeli'ye seslendi: 'Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım'

BBP Genel Başkanı Destici, Bahçeli'ye seslendi: 'Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım'

Sputnik Türkiye

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T16:25+0300

2024-11-27T16:25+0300

2024-11-27T16:26+0300

politika

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büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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terör

terör örgütü

terörle mücadele

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" cümlesini kaydetti.Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html

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Sputnik Türkiye

bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, terör, terör örgütü, terörle mücadele, yılan