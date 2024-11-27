https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bbp-genel-baskani-desticiden-bahceliye-yanit-ayni-yilanlara-ayni-deliklerden-bir-kez-daha-1090892599.html
BBP Genel Başkanı Destici, Bahçeli'ye seslendi: 'Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım'
BBP Genel Başkanı Destici, Bahçeli'ye seslendi: 'Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım'
Sputnik Türkiye
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T16:25+0300
2024-11-27T16:25+0300
2024-11-27T16:26+0300
politika
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büyük birlik partisi (bbp)
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terör örgütü
terörle mücadele
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" cümlesini kaydetti.Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html
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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, terör, terör örgütü, terörle mücadele, yılan
bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, terör, terör örgütü, terörle mücadele, yılan
BBP Genel Başkanı Destici, Bahçeli'ye seslendi: 'Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım'
16:25 27.11.2024 (güncellendi: 16:26 27.11.2024)
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" cümlesini kaydetti.
Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda, belediyelerde var, Meclis'te var, basında var, başka noktalarda var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz ve mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.