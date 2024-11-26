https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html

Bahçeli: Biden görevinden derhal azledilmeli

Bahçeli: Biden görevinden derhal azledilmeli

Sputnik Türkiye

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında 22 Ekim'deki Öcalan çıkışını hatırlattı ve "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

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MHP Lideri Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında "İmralı ve DEM grubu arasında temas gecikmemeli" dedi. Bahçeli 22 Ekim'de yaptığı grup konuşmasını hatırlattı ve "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'de ne dediysek aynen yanındayız. İmralı ile Dem grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda baskıya aldırış etmeyiz" dedi.Bahçeli'den Biden çıkışıMHP Genel Başkanı Bahçeli, devir teslim sürecini beklemeden Biden'ın görevden azledilmesi gerektiğini ifade etti ve "Biden'ın aldığı kararlar sakattır. Başkanlık devir teslim töreni beklemeden insanlığı ateşe atmak için fırsat kollayan Biden'ın görevinden derhal azledilmesi dünya barışı için muazzam bir hizmet olarak tarihe geçecektir." dedi.Bahçeli: Caniyahu köşeye sıkıştıMHP lideri Bahçeli, Netanyahu'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:'Türkiye'nin hazırlık yapması bir varoluş meselesidir'MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuştuBahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:Bahçeli'den Özel'e: Darbeyle mi yol alacaksın?

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