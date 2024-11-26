Bahçeli: Biden görevinden derhal azledilmeli
10:59 26.11.2024 (güncellendi: 12:04 26.11.2024)
© Raşit AydoğanDevlet Bahçeli
© Raşit Aydoğan
Abone ol
MHP lideri Bahçeli grup toplantısında 22 Ekim'deki Öcalan çıkışını hatırlattı ve "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda baskıya aldırış etmeyiz" dedi.
MHP Lideri Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında "İmralı ve DEM grubu arasında temas gecikmemeli" dedi. Bahçeli 22 Ekim'de yaptığı grup konuşmasını hatırlattı ve "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'de ne dediysek aynen yanındayız. İmralı ile Dem grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda baskıya aldırış etmeyiz" dedi.
Bahçeli'den Biden çıkışı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, devir teslim sürecini beklemeden Biden'ın görevden azledilmesi gerektiğini ifade etti ve "Biden'ın aldığı kararlar sakattır. Başkanlık devir teslim töreni beklemeden insanlığı ateşe atmak için fırsat kollayan Biden'ın görevinden derhal azledilmesi dünya barışı için muazzam bir hizmet olarak tarihe geçecektir." dedi.
Bahçeli: Caniyahu köşeye sıkıştı
MHP lideri Bahçeli, Netanyahu'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:
Gerçen haftanın umut verici gelişmelerinden birisi, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama karardır. Caniyahu köşeye sıkışmış, sonu görülmüştür. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış caniler bu suçun bedelini verecektir. Caniyahu ve eski savunma bakanı ve bu suçaların arkasında duraklar bu suçlara ortaktır. 3 ülkenin hesaplaşması sonuçlanmış şimdi sırayı Gazze almıştır. Caniyahu ve eski savunma bakanının kaçışı, kurtuluşu söz konusu değildir.
'Türkiye'nin hazırlık yapması bir varoluş meselesidir'
Uluslararası sistem iflas bayrağını çekti. Dünyanın bügünkü hali, nükleer savaş riskine işaret etmesi, küresel cepheleşmenin silah dışındaki uzlaşma arayışlarını gölgelemesi, uluslararası sistemin çöküş alarmıdır. Maalesef durum ciddi ve kritiktir. Türkiyemizin karşılaşma olasılığı giderek artan bütün senaryoları değerlendirerek hazırlık yapması sadece bir güvenlik önlemi değil bir varoluş meselesidir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri gözümüze çarpmaktadır
MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuştu
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
Etrafımız ateş çemberine döndü. Böyle bir dönemde içeride istikrarlı bir sistem kaçınılmazdır. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri gözümüze çarpıyor.
Türkiye'nin çevresi füzelerle kuşatılmaktadır. Herkesin gözü üstümüzdedir. Alacağımız karar ve varacağımız sonuçlar bölgesel akışı değiştirebilecektir. Bu taş yerinden oynarsa gök kubbe herkesin başına yıkılacaktır. Cihan yıkılsa bile bizim cephemiz yıkılmayacaktır.
Terörsüz bir Türkiye güvenli bir Türkiye demektir. Kandil'de veya Türkiye düşmanları mahzeninde demlenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğinde. Bölücü terörün mü demisiniz yoksa bin yıllık kardeşliğin mi demi olacaksınız? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'de ne dediysek aynen yanındayız. İmralı ile Dem grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda baskıya aldırış etmeyiz.
Halk TV başta olmak üzere medya organlarını medya patronlarını tek tek not alıyoruz.
22 Kasım, 20:16
Bahçeli'den Özel'e: Darbeyle mi yol alacaksın?
Özgür Bey rejimi değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbe ile mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın?