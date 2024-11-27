https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bankacilik-devleri-pese-pese-acikladi-2025-altin-fiyatlari-icin-yeni-tahmin-geldi-1090881612.html

Bankacılık devleri peşe peşe açıkladı: 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi

Bankacılık devleri peşe peşe açıkladı: 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi

Sputnik Türkiye

JP Morgan'ın arından Goldman Sachs'tan 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi. Goldman Sachs, altın fiyatlarının aralık 2025'e kadar ons başına 3 bin 150... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T12:45+0300

2024-11-27T12:45+0300

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Bankacılık devleri altın fiyat tahminlerini revize ediyor. Goldman Sachs, altın fiyatlarının aralık 2025'e kadar ons başına 3 bin 150 dolara ulaşacağını tahmin etti. Goldman'ın tahmini mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor. Altının onsu 31 Ekim'de 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Goldman Sachs'a göre bu fiyat artışının büyük bir kısmı, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve ticaret gerilimleri/savaşlarına ilişkin endişelerle birlikte küresel merkez bankalarından gelen yüksek talepten kaynaklanacak."Aralık 2025 için 3 bin dolarlık tahminimizi koruyoruz" diyen Goldman Sachs analistleri, "Yükselen altın tahminimizin yapısal itici gücü, merkez bankalarından gelen daha yüksek taleptir" değerlendirmesini yaptılar.Altın için 2025 fiyat tahminini değiştirdiYatırım bankası JPMorgan da altın fiyatlarındaki tahminini değiştirmiş altının ons fiyatının 2025'te 3 bin dolara yükseleceğini tahmin etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bankacilik-devi-jp-morgan-revize-etti-altin-ve-gumus-icin-tahminini-duyurdu-1090843772.html

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