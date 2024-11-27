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Bankacılık devleri peşe peşe açıkladı: 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi
Bankacılık devleri peşe peşe açıkladı: 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi
Sputnik Türkiye
JP Morgan'ın arından Goldman Sachs'tan 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi. Goldman Sachs, altın fiyatlarının aralık 2025'e kadar ons başına 3 bin 150... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bankacılık devleri altın fiyat tahminlerini revize ediyor. Goldman Sachs, altın fiyatlarının aralık 2025'e kadar ons başına 3 bin 150 dolara ulaşacağını tahmin etti. Goldman'ın tahmini mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor. Altının onsu 31 Ekim'de 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Goldman Sachs'a göre bu fiyat artışının büyük bir kısmı, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve ticaret gerilimleri/savaşlarına ilişkin endişelerle birlikte küresel merkez bankalarından gelen yüksek talepten kaynaklanacak."Aralık 2025 için 3 bin dolarlık tahminimizi koruyoruz" diyen Goldman Sachs analistleri, "Yükselen altın tahminimizin yapısal itici gücü, merkez bankalarından gelen daha yüksek taleptir" değerlendirmesini yaptılar.Altın için 2025 fiyat tahminini değiştirdiYatırım bankası JPMorgan da altın fiyatlarındaki tahminini değiştirmiş altının ons fiyatının 2025'te 3 bin dolara yükseleceğini tahmin etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bankacilik-devi-jp-morgan-revize-etti-altin-ve-gumus-icin-tahminini-duyurdu-1090843772.html
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Bankacılık devleri peşe peşe açıkladı: 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi

12:45 27.11.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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JP Morgan'ın arından Goldman Sachs'tan 2025 altın fiyatları için yeni tahmin geldi. Goldman Sachs, altın fiyatlarının aralık 2025'e kadar ons başına 3 bin 150 dolara ulaşmasını bekliyor. Goldman'ın tahmini mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor.
Bankacılık devleri altın fiyat tahminlerini revize ediyor. Goldman Sachs, altın fiyatlarının aralık 2025'e kadar ons başına 3 bin 150 dolara ulaşacağını tahmin etti. Goldman'ın tahmini mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor.
Altının onsu 31 Ekim'de 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Goldman Sachs'a göre bu fiyat artışının büyük bir kısmı, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve ticaret gerilimleri/savaşlarına ilişkin endişelerle birlikte küresel merkez bankalarından gelen yüksek talepten kaynaklanacak.
"Aralık 2025 için 3 bin dolarlık tahminimizi koruyoruz" diyen Goldman Sachs analistleri, "Yükselen altın tahminimizin yapısal itici gücü, merkez bankalarından gelen daha yüksek taleptir" değerlendirmesini yaptılar.

Altın için 2025 fiyat tahminini değiştirdi

Yatırım bankası JPMorgan da altın fiyatlarındaki tahminini değiştirmiş altının ons fiyatının 2025'te 3 bin dolara yükseleceğini tahmin etmişti.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
EKONOMİ
Bankacılık devi JP Morgan revize etti: Altın ve gümüş için tahminini duyurdu
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