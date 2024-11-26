https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bankacilik-devi-jp-morgan-revize-etti-altin-ve-gumus-icin-tahminini-duyurdu-1090843772.html
Bankacılık devi JP Morgan revize etti: Altın ve gümüş için tahminini duyurdu
Bankacılık devi JP Morgan revize etti: Altın ve gümüş için tahminini duyurdu
Sputnik Türkiye
Yatırım bankası JP Morgan, altın ve gümüş fiyatları için yeni tahminini açıkladı. Bankacılık devi, altının ons fiyatının 2025'te 3 bin dolara, gümüşün 38... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T15:03+0300
2024-11-26T15:03+0300
2024-11-26T15:03+0300
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Yatırım bankası JPMorgan, altın ve gümüş fiyatlarındaki tahminini yukarı yönlü olarak revize etti. Bankanın altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde "Altın için yukarı yönlü görünüm devam ediyor. Fiyatın gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine doğru yükseleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Temmuz ayında altın fiyatı için yapılan tahmin 2 bin 800 dolardı.Gümüş fiyatının da 2025 yılı sonuna kadar ons başına 38 dolara yükseleceği öngörüldü. Temmuz ayında gümüş fiyatı için tahmin 36 dolar seviyesindeydi.JPMorgan, bakır fiyatlarının kısa vadede daha da düşmesinin olası olduğunu belirterek, "2025 yılının 4. çeyreğine kadar 10 bin 400 dolar/ton seviyesine toparlanmasını bekliyoruz" dedi.
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banka, altın, jp morgan, fiyat
banka, altın, jp morgan, fiyat
Bankacılık devi JP Morgan revize etti: Altın ve gümüş için tahminini duyurdu
Yatırım bankası JP Morgan, altın ve gümüş fiyatları için yeni tahminini açıkladı. Bankacılık devi, altının ons fiyatının 2025'te 3 bin dolara, gümüşün 38 dolara yükseleceğini tahmin etti.
Yatırım bankası JPMorgan, altın ve gümüş fiyatlarındaki tahminini yukarı yönlü olarak revize etti. Bankanın altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde "Altın için yukarı yönlü görünüm devam ediyor. Fiyatın gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine doğru yükseleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Temmuz ayında altın fiyatı için yapılan tahmin 2 bin 800 dolardı.
Gümüş fiyatının da 2025 yılı sonuna kadar ons başına 38 dolara yükseleceği öngörüldü. Temmuz ayında gümüş fiyatı için tahmin 36 dolar seviyesindeydi.
JPMorgan, bakır fiyatlarının kısa vadede daha da düşmesinin olası olduğunu belirterek, "2025 yılının 4. çeyreğine kadar 10 bin 400 dolar/ton seviyesine toparlanmasını bekliyoruz" dedi.