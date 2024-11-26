https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gps-sinyali-yapim-asamasindaki-kopruye-yonlendirdi-3-kisi-oldu-1090831783.html
GPS sinyali yapım aşamasındaki köprüye yönlendirdi: 3 kişi öldü
GPS sinyali yapım aşamasındaki köprüye yönlendirdi: 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Hindistan'da, üç kişilik bir grup, kiraladıkları araçla düğün mekanına gitmeye çalışırken kullandıkları GPS haritası onları inşaatı tamamlanmamış bir köprüye... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T11:27+0300
2024-11-26T11:27+0300
2024-11-26T11:27+0300
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Google Haritalar'ın arabalarını yanlışlıkla yapım aşamasında olan bir köprüye götürmesiyle bir aracın nehre düşmesi bir oldu. Araçta bulunan üç kişinin öldüğü bildirildi.Cumartesi günü gerçekleşen olayda, bir düğüne katılmak için yola çıkan üç kişinin gidecekleri yere ulaşmak için Google Haritalar'ı kullanmasıyla gerçekleşti. GPS'leri onları tamamlanmamış bir üst geçide götürmesiyle köprüde ilerleyen araç nehre düştü. Kaza yapan araç, yerliler tarafından ertesi sabah bulundu. Olay yerine çağırılan polisler, bedenlerin otopsi için alındığını bildirdi. Ölen iki kişinin kimlikleri belirlenirken, üçüncü kişinin kim olduğunun bilinmediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hindistanda-facia-yenidogan-unitesinde-cikan-yanginda-10-bebek-oldu-1090472515.html
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asya, hindistan, google maps, uttar pradeş, uttar pradesh, araba kazası
asya, hindistan, google maps, uttar pradeş, uttar pradesh, araba kazası
GPS sinyali yapım aşamasındaki köprüye yönlendirdi: 3 kişi öldü
Hindistan'da, üç kişilik bir grup, kiraladıkları araçla düğün mekanına gitmeye çalışırken kullandıkları GPS haritası onları inşaatı tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Yapım aşamasındaki üst geçitte seyahat eden araba aşağıda bulunan nehre çakıldı. Araba içindeki 3 adam hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Google Haritalar'ın arabalarını yanlışlıkla yapım aşamasında olan bir köprüye götürmesiyle bir aracın nehre düşmesi bir oldu. Araçta bulunan üç kişinin öldüğü bildirildi.
Cumartesi günü gerçekleşen olayda, bir düğüne katılmak için yola çıkan üç kişinin gidecekleri yere ulaşmak için Google Haritalar'ı kullanmasıyla gerçekleşti. GPS'leri onları tamamlanmamış bir üst geçide götürmesiyle köprüde ilerleyen araç nehre düştü. Kaza yapan araç, yerliler tarafından ertesi sabah bulundu.
Olay yerine çağırılan polisler, bedenlerin otopsi için alındığını bildirdi. Ölen iki kişinin kimlikleri belirlenirken, üçüncü kişinin kim olduğunun bilinmediği belirtildi.