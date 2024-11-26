https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gps-sinyali-yapim-asamasindaki-kopruye-yonlendirdi-3-kisi-oldu-1090831783.html

GPS sinyali yapım aşamasındaki köprüye yönlendirdi: 3 kişi öldü

GPS sinyali yapım aşamasındaki köprüye yönlendirdi: 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Hindistan'da, üç kişilik bir grup, kiraladıkları araçla düğün mekanına gitmeye çalışırken kullandıkları GPS haritası onları inşaatı tamamlanmamış bir köprüye... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T11:27+0300

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Google Haritalar'ın arabalarını yanlışlıkla yapım aşamasında olan bir köprüye götürmesiyle bir aracın nehre düşmesi bir oldu. Araçta bulunan üç kişinin öldüğü bildirildi.Cumartesi günü gerçekleşen olayda, bir düğüne katılmak için yola çıkan üç kişinin gidecekleri yere ulaşmak için Google Haritalar'ı kullanmasıyla gerçekleşti. GPS'leri onları tamamlanmamış bir üst geçide götürmesiyle köprüde ilerleyen araç nehre düştü. Kaza yapan araç, yerliler tarafından ertesi sabah bulundu. Olay yerine çağırılan polisler, bedenlerin otopsi için alındığını bildirdi. Ölen iki kişinin kimlikleri belirlenirken, üçüncü kişinin kim olduğunun bilinmediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hindistanda-facia-yenidogan-unitesinde-cikan-yanginda-10-bebek-oldu-1090472515.html

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