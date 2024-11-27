https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/anadoluda-bir-ilk-2-bin-600-yillik-kutsal-oda-ve-tas-kesfedildi-1090895852.html

Anadolu'da bir ilk: 2 bin 600 yıllık 'kutsal oda ve taş' keşfedildi

Anadolu'da bir ilk: 2 bin 600 yıllık 'kutsal oda ve taş' keşfedildi

Sputnik Türkiye

Amasya'da Türk arkeologlar Oluz Höyük kazısında Frig dönemine ait kutsal olduğu değerlendirilen 2 bin 600 yıllık oda ve taş keşfetti. Anadolu arkeolojisinde... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T17:24+0300

2024-11-27T17:24+0300

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türkiye

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oda

tarih

arkeolojik kazı

arkeoloji

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arkeolojik kazı

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Amasya'da yapılan kazı çalışmasında Anadolu'da ilk kez bulunan kutsal oda ve taş ile karşılaşıldı.Oluz Höyük kazı alanında Frig dönemine ait M.Ö. 600 yılından kaldığı düşünülen kutsal oda ve taş bulundu. Amasya'da Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba'nın heykeline ait parçanın bulunması ile başlatılan kazı çalışmalarında iki Kubaba sunağı daha bulunmuştu. Arkeologlar devam eden kazı çalışmalarında 20 metrekare genişliğinde bir yapı ve diğer taşlardan farklı bir taş daha buldu. Tarihsel yazıtlarda kara bir taşın kutsal Kubaba'yı temsil ettiğini belirten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez ''Bir kutsal odayı ve içerisinde kutsal taşı açığa çıkarmamız Anadolu arkeolojisinde ilk defa gelişen bir olay'' açıklamasında bulundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi ile turizme kazandırılması planlanan yapının çalışmaları Amasya Valiliği ve İstanbul Üniversitesi ile Amasya Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla devam edeceği belirtildi.

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