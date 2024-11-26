https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/istanbulda-buyuk-tarihi-eser-operasyonu-500-yillik-hz-isa-ve-hz-meryem-islemeli-kapilar-ele-1090838597.html
İstanbul'da büyük tarihi eser operasyonu: 500 yıllık Hz. İsa ve Hz. Meryem işlemeli kapılar ele geçirildi
İstanbul'da büyük tarihi eser operasyonu: 500 yıllık Hz. İsa ve Hz. Meryem işlemeli kapılar ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T13:35+0300
2024-11-26T13:35+0300
2024-11-26T13:35+0300
türkiye
istanbul
tarihi eser
meryem ana
isa peygamber
tarihi eser kaçakçılığı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.Ekipler, Fatih'te belirlenen 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.Hazreti İsa ve Hazreti Meryem resimleri ele geçirildiAdreslerdeki aramalarda, antik Yunan, Roma ve Osmanlı imparatorlukları gibi farklı dönemlere ait olduğu düşünülen 140 sikke, Hazreti İsa ve Hazreti Meryem ile Hristiyanlık'taki aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap malzemeden imal edilmiş farklı boyut ve ebatlarda 334 ikona, etnografik nitelikte kültür varlığı 63 parça eşya ele geçirildi.Aramalarda ayrıca geç Osmanlı devrine tarihlendiği düşünülen 39 gümüş kaşık seti, 28 mühür ile üzerinde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem figürleri bulunan ve fil dişi olabileceği değerlendirilen 2 obje bulundu.Müzelere teslim edildiEserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.Şüpheliler emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/turkiyenin-tarihinin-pesinde-son-20-yilda-yurt-disina-kacirilan-12-binden-fazla-eser-geri-getirildi-1090389749.html
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istanbul, tarihi eser, meryem ana, isa peygamber, tarihi eser kaçakçılığı
istanbul, tarihi eser, meryem ana, isa peygamber, tarihi eser kaçakçılığı
İstanbul'da büyük tarihi eser operasyonu: 500 yıllık Hz. İsa ve Hz. Meryem işlemeli kapılar ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.
Ekipler, Fatih'te belirlenen 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.
Hazreti İsa ve Hazreti Meryem resimleri ele geçirildi
Adreslerdeki aramalarda, antik Yunan, Roma ve Osmanlı imparatorlukları gibi farklı dönemlere ait olduğu düşünülen 140 sikke, Hazreti İsa ve Hazreti Meryem ile Hristiyanlık'taki aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap malzemeden imal edilmiş farklı boyut ve ebatlarda 334 ikona, etnografik nitelikte kültür varlığı 63 parça eşya ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca geç Osmanlı devrine tarihlendiği düşünülen 39 gümüş kaşık seti, 28 mühür ile üzerinde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem figürleri bulunan ve fil dişi olabileceği değerlendirilen 2 obje bulundu.
Eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.