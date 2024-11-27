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AFAD 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: Arama ve kurtarma teknikeri başvuruları ne zaman, şartları neler?
AFAD 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: Arama ve kurtarma teknikeri başvuruları ne zaman, şartları neler?
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. AFAD... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T10:50+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre AFAD, çeşitli illerde çalıştırılmak üzere bin kişilik teknikeri istihdam edecek.AFAD 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alım başvuruları ne zaman?Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10.00 – 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.AFAD personel alım şartları neler?
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), personel, personel alımı, sözleşmeli personel, arama kurtarma
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), personel, personel alımı, sözleşmeli personel, arama kurtarma

AFAD 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: Arama ve kurtarma teknikeri başvuruları ne zaman, şartları neler?

10:50 27.11.2024
© AAAFAD personel alımı
AFAD personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. AFAD personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, AFAD personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? AFAD 1000 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre AFAD, çeşitli illerde çalıştırılmak üzere bin kişilik teknikeri istihdam edecek.

AFAD 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alım başvuruları ne zaman?

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10.00 – 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

AFAD personel alım şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak veya devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak).
Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla yapılacak şekilde, erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
Her türlü coğrafyada, fiziksel koşullarda ve iklim şartlarında arama ve kurtarma görevini yapmaya uygun olmak ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye engeli olmamak.
Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapıyorsa, sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshedilmesinin ardından son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak.
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