https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/afad-1000-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak-arama-ve-kurtarma-teknikeri-basvurulari-ne-zaman-1090873099.html

AFAD 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: Arama ve kurtarma teknikeri başvuruları ne zaman, şartları neler?

AFAD 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: Arama ve kurtarma teknikeri başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. AFAD... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T10:50+0300

2024-11-27T10:50+0300

2024-11-27T10:50+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

personel

personel alımı

sözleşmeli personel

arama kurtarma

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre AFAD, çeşitli illerde çalıştırılmak üzere bin kişilik teknikeri istihdam edecek.AFAD 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alım başvuruları ne zaman?Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10.00 – 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.AFAD personel alım şartları neler?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), personel, personel alımı, sözleşmeli personel, arama kurtarma