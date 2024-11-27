https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/adalet-bakani-tunc-demin-dilekcesini-degerlendiriyoruz-1090880418.html

Adalet Bakanı Tunç: DEM'in dilekçesini değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Tunç: DEM'in dilekçesini değerlendiriyoruz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebiyle ilgili dilekçenin değerlendirildiğini söyledi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T12:15+0300

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politika

abdullah öcalan

dem parti

adalet bakanlığı

pkk

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin ''Geçtiğimiz ay terörist başıyla bir DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdi. Bu dilekçe değerlendiriliyor. Bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-cagrida-bulunmustu-tuncer-bakirhan-acikladi-imraliya-gitmek-icin-basvuracagiz-1090840092.html

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abdullah öcalan, dem parti, adalet bakanlığı, pkk