https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/adalet-bakani-tunc-demin-dilekcesini-degerlendiriyoruz-1090880418.html
Adalet Bakanı Tunç: DEM'in dilekçesini değerlendiriyoruz
Adalet Bakanı Tunç: DEM'in dilekçesini değerlendiriyoruz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebiyle ilgili dilekçenin değerlendirildiğini söyledi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:15+0300
2024-11-27T12:15+0300
2024-11-27T12:30+0300
politika
abdullah öcalan
dem parti
adalet bakanlığı
pkk
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin ''Geçtiğimiz ay terörist başıyla bir DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdi. Bu dilekçe değerlendiriliyor. Bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-cagrida-bulunmustu-tuncer-bakirhan-acikladi-imraliya-gitmek-icin-basvuracagiz-1090840092.html
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abdullah öcalan, dem parti, adalet bakanlığı, pkk
abdullah öcalan, dem parti, adalet bakanlığı, pkk
Adalet Bakanı Tunç: DEM'in dilekçesini değerlendiriyoruz
12:15 27.11.2024 (güncellendi: 12:30 27.11.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebiyle ilgili dilekçenin değerlendirildiğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin ''Geçtiğimiz ay terörist başıyla bir DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdi. Bu dilekçe değerlendiriliyor. Bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi.