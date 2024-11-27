https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/abd-kuvvetleri-ateskes-icin-lubnanda-bulunmayacak-1090862349.html
ABD kuvvetleri ateşkes için Lübnan'da bulunmayacak
ABD kuvvetleri ateşkes için Lübnan'da bulunmayacak
Sputnik Türkiye
İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes için ABD kuvvetlerinin bölgede bulunmayacağı açıklanırken, 'Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek' sağlanacağı söyledi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T00:57+0300
2024-11-27T00:57+0300
2024-11-27T00:57+0300
dünya
ortadoğu
israil
lübnan
abd
ateşkes
ateşkes anlaşması
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Üst düzey bir ABD yönetim yetkilisi, ABD kuvvetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi denetlemek için Lübnan'a gönderilmeyeceğini, ancak Lübnan silahlı kuvvetlerine destek sağlanacağını belirtti.Yetkili, "Başkanın dediği gibi, bölgede ABD savaşçı birlikleri olmayacak, ancak geçmişte yaptığımız gibi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne [LAF] askeri destek sağlanacak. Ama bu durumda, bu destek özel olarak Lübnan ordusuyla ve Fransız askeriyle birlikte sağlanacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/biden-turkiye-misir-ve-katar-ile-gazzede-ateskes-icin-calisacagiz-1090861856.html
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ortadoğu, israil, lübnan, abd, ateşkes, ateşkes anlaşması
ortadoğu, israil, lübnan, abd, ateşkes, ateşkes anlaşması
ABD kuvvetleri ateşkes için Lübnan'da bulunmayacak
İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes için ABD kuvvetlerinin bölgede bulunmayacağı açıklanırken, 'Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek' sağlanacağı söyledi.
Üst düzey bir ABD yönetim yetkilisi, ABD kuvvetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi denetlemek için Lübnan'a gönderilmeyeceğini, ancak Lübnan silahlı kuvvetlerine destek sağlanacağını belirtti.
Yetkili, "Başkanın dediği gibi, bölgede ABD savaşçı birlikleri olmayacak, ancak geçmişte yaptığımız gibi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne [LAF] askeri destek sağlanacak. Ama bu durumda, bu destek özel olarak Lübnan ordusuyla ve Fransız askeriyle birlikte sağlanacak" dedi.