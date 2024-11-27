https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/abd-kuvvetleri-ateskes-icin-lubnanda-bulunmayacak-1090862349.html

ABD kuvvetleri ateşkes için Lübnan'da bulunmayacak

ABD kuvvetleri ateşkes için Lübnan'da bulunmayacak

Sputnik Türkiye

İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes için ABD kuvvetlerinin bölgede bulunmayacağı açıklanırken, 'Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek' sağlanacağı söyledi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T00:57+0300

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dünya

ortadoğu

israil

lübnan

abd

ateşkes

ateşkes anlaşması

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Üst düzey bir ABD yönetim yetkilisi, ABD kuvvetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi denetlemek için Lübnan'a gönderilmeyeceğini, ancak Lübnan silahlı kuvvetlerine destek sağlanacağını belirtti.Yetkili, "Başkanın dediği gibi, bölgede ABD savaşçı birlikleri olmayacak, ancak geçmişte yaptığımız gibi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne [LAF] askeri destek sağlanacak. Ama bu durumda, bu destek özel olarak Lübnan ordusuyla ve Fransız askeriyle birlikte sağlanacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/biden-turkiye-misir-ve-katar-ile-gazzede-ateskes-icin-calisacagiz-1090861856.html

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ortadoğu, israil, lübnan, abd, ateşkes, ateşkes anlaşması