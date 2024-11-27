https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ab-rusyaya-karsi-yeni-yaptirim-paketi-hazirliyor-1090863372.html

AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırlıyor

AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırlıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği çarşamba günü Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini görüşmeye başlayacak 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T03:06+0300

2024-11-27T03:06+0300

2024-11-27T03:06+0300

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AB üye ülkelerinin Daimi Temsilcileri ile yapılacak toplantıda Rusya'ya yönelik yeni ve 15. yaptırım paketini görüşmeye başlanacak. Toplantının gündemine göre, tartışma hem yeni ekonomik yaptırımları hem de kişisel kısıtlamalar listesinin genişletilmesini kapsayacak. Şu ana kadar başbakanlar tarafından nihai bir karar alınması planlanmazken, AB ülkelerinin yeni kısıtlamalarla ilgili önerilerinin ön görüşmesi yapılacak. Daha önce basında yer alan haberlerde, 2024 yılı sonuna kadar Brüksel tarafından Rusya karşıtı yeni bir önlem paketinin kabul edilebileceği, bu paketin 45'ten fazla Rus petrol tankerine yönelik kısıtlamaları içerebileceği, 50'den fazla kişi ve yaklaşık 30 kuruluşun da yaptırım kapsamına girebileceği belirtilmişti.Medya, bir sonraki yaptırım paketinin esas olarak Rus askeri üreticilerinin yanı sıra onlara insansız hava aracı üretimi için bazı parçalar tedarik ettiği iddia edilen bir dizi Çinli firmaya yönelik kısıtlamaları içereceğini belirtti. Petrol taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış Rus firmalarının yanı sıra askeri ve şirket yöneticilerine de yaptırım uygulanabilir. Buna ek olarak AB, Rusya'nın askeri teknoloji elde etmesine yardımcı olduğu iddia edilen Sırbistan, İran, Hindistan, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kuruluşlara karşı kısıtlamalar getirmeyi planlıyor. Son olarak, askeri personelinin Rusya'ya gönderilmesinde rol oynadığı iddia edilen Kuzey Kore askeri yetkililerine yaptırım uygulanması teklif ediliyor. Batı'nın Ukrayna nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını arttırması Avrupa ve ABD'de elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının artmasına neden oldu. Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başladığı Şubat 2022'den bu yana AB, Rusya'ya karşı 14 yaptırım paketine öncülük etmişti. Bu yılın haziran ayında AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının bir sonraki 14. paketinin yürürlüğe girmesinin ardından, iki binden fazla kişi ve kuruluş Ukrayna nedeniyle Avrupa kısıtlamaları altında bulunuyor. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listesinde yer alanlara fon sağlamaları yasak. Bireyler ayrıca, AB'ye girmelerini veya AB topraklarından transit geçmelerini engelleyen bir seyahat yasağına tabi. AB'nin 'Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal ve tehdit', 'Ukrayna'nın egemenliğini baltalamak' (ekonomik sektörel yaptırımlar) ve 'Rusya'daki iç durum' için Rusya karşıtı yaptırım rejimleri bulunuyor.Rus yetkililer ayrıca 'kimyasal silahların yayılması ve kullanımı', 'insan hakları ihlalleri' ve 'siber suçlar' nedeniyle AB'nin küresel rejimleri altında listelenmişti. Bu yılın ekim ayında AB Konseyi, 'yurtdışında istikrarı bozucu eylemlerde bulunduğu' iddiasıyla Rusya karşıtı yeni bir yaptırım rejimini onaylamıştı.Toplamda AB'nin halihazırda 40'tan fazla farklı yaptırım rejimi bulunuyor. Rusya Federasyonu, Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu söylemişti. Putin daha önce Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu söylemişti. Batılı ülkelerin kendileri de yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukrayna-disisleri-bakani-acikladi-kiev-ve-varsova-ukrayna-birligini-kurma-girisimlerine-devam-1090863219.html

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