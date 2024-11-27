https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/6-aralikta-vizyona-girecekler-filmler-aksiyondan-gerilme-6-film-dikkat-cekiyor-1090892738.html
6 Aralık haftasında vizyona girecekler filmler: Aksiyondan gerilime 6 film dikkat çekiyor
6 Aralık haftasında vizyona girecekler filmler: Aksiyondan gerilime 6 film dikkat çekiyor
Sputnik Türkiye
Aralık ayının ilk haftasında sinemaseverleri bekleyen filmler dikkat çekiyor. Çakallarla Dans serisinin 7'nci filmi, ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry'nin... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T17:10+0300
2024-11-27T17:10+0300
2024-11-27T17:21+0300
yaşam
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2024'ün son ayı Aralık ayının ilk hafta sonu, gerek oyuncuları gerekse konularıyla vizyona girecek filmleri dikkat çekiyor. Gerilim-korku türünde Halle Berry'nin başrolünde Asla Bırakma, Sylvester Stallone'un bir babayı canlandırdığı aksiyon gerilim filminde Zırh (Armor) ve romantik komedi Kızı Kazan Aşk filmi 6 Aralık haftasında vizyona girecek filmler arasında yer alıyor. Asla BırakmaKorku ve kıyamet filmlerinden hoşlananlar için 6 Aralık'ta vizyona girecek filmler arasında Halle Berry'nin oynadığı Asla Bırakma beklenti yaratıyor. Yıllardır kötü bir ruh tarafından rahatsız edilen bir aile. Çocuklardan biri kötülüğün gerçek olup olmadığını sorduğunda güvenlikleri ve çevreleri sorgulanmaya başlar. Aile, evden kısa mesafelerle ancak bir halata tutunarak ayrılabiliyor ve halatı asla bırakmamaları gerekiyor. Kızı Kazan AşkRomantik komedi arayan sinemaseverler için Pelin Öztekin, Ferdi Sancar ve Tuan Tunalı'nın başrolünde olduğu 'Kızı Kazan Aşk' filmi 22 Kasım'da vizyona giriyor. Büyük kentin karmaşasında yaşamaya çalışan Özge, Ayvalık'a tatile gider. Düzenli bir hayat isteyen Berkay ile Özge'nin yolları kesişir ve ikilinin romantik komedi macerası başlar.Armor6 aralık'ta vizyona girecek filmler arasında yer alan Armor (Zırh) filmlerinde, zırhlı bir kamyon şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir baba ve oğul, bir köprüdeyken bir grup soyguncuyla karşılaşır. Tuzağa düşerler ve hayatta kalmak için bir kaçış planı yapmaları gerekir. Zırh filminde Sylvester Stallone ve Jason Patric başrollerde. Sly'ın oynadığı çoğu film gibi aksiyon türündeki filmde bir baba, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorluyor.Çakallarla Dans 7Komedi filmlerinde vizyona girecekler arasında yer alan Çakallarla Dans film serisinin 7. filminde Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu rol alıyor. dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev alan ekibin İzmir’de yaşadıkları maceralar beyaz perdeye yansıyor.VebalVizyona girecek korku filmleri arasında yer alan Vebal adlı Türk filmi kan dondurmaya hazırlanıyor. Boşandığı eşini kimseye kaptırmak istemeyen bir kadın, evlilik hazırlıkları yapan eski kocasına büyü yaptırıyor. Büyüden sonra genç kadının başına gelmeyen kalmaz. Bir Salyangozun AnılarıVizyona animasyon filmleri arasında gençler ve yetişkinler için animasyon dram türünde Bir Salyangozun Anıları filmi sinemaseverlerle buluşuyor. Farklı bir tercih yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan film, Adam Elliot tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen 2024 Avustralya yapımı bir yetişkin stop-motion animasyonu tekniğinde yapılmış komedi-drama filmi. Filmde bir salyangozun melankolik anıları anlatılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/aralik-ayinda-vizyona-girecek-filmler-yerli-ve-yabanci-beklenti-yaratan-filmler-sinemaseverlerle-1090700466.html
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vizyona girecek filmler, vizyona girecek korku filmleri, vizyona girecek animasyon filmler, 6 aralık'ta vizyona girecek filmler, 6 haftalık haftasında vizyona girecek filmler
vizyona girecek filmler, vizyona girecek korku filmleri, vizyona girecek animasyon filmler, 6 aralık'ta vizyona girecek filmler, 6 haftalık haftasında vizyona girecek filmler
6 Aralık haftasında vizyona girecekler filmler: Aksiyondan gerilime 6 film dikkat çekiyor
17:10 27.11.2024 (güncellendi: 17:21 27.11.2024)
Aralık ayının ilk haftasında sinemaseverleri bekleyen filmler dikkat çekiyor. Çakallarla Dans serisinin 7'nci filmi, ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry'nin başrolündeki 'Asla Bırakma' adlı korku-gerilim filmi, Sylvester Stallone'nun başrolündeki 'Zırh (Armor)' ve romantik komedi isteyenlere 'Kızı Kazan Aşk' beklenti yaratıyor.
2024'ün son ayı Aralık ayının ilk hafta sonu, gerek oyuncuları gerekse konularıyla vizyona girecek filmleri dikkat çekiyor. Gerilim-korku türünde Halle Berry'nin başrolünde Asla Bırakma, Sylvester Stallone'un bir babayı canlandırdığı aksiyon gerilim filminde Zırh (Armor) ve romantik komedi Kızı Kazan Aşk filmi 6 Aralık haftasında vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.
Korku ve kıyamet filmlerinden hoşlananlar için 6 Aralık'ta vizyona girecek filmler arasında Halle Berry'nin oynadığı Asla Bırakma beklenti yaratıyor. Yıllardır kötü bir ruh tarafından rahatsız edilen bir aile. Çocuklardan biri kötülüğün gerçek olup olmadığını sorduğunda güvenlikleri ve çevreleri sorgulanmaya başlar. Aile, evden kısa mesafelerle ancak bir halata tutunarak ayrılabiliyor ve halatı asla bırakmamaları gerekiyor.
Romantik komedi arayan sinemaseverler için Pelin Öztekin, Ferdi Sancar ve Tuan Tunalı'nın başrolünde olduğu 'Kızı Kazan Aşk' filmi 22 Kasım'da vizyona giriyor. Büyük kentin karmaşasında yaşamaya çalışan Özge, Ayvalık'a tatile gider. Düzenli bir hayat isteyen Berkay ile Özge'nin yolları kesişir ve ikilinin romantik komedi macerası başlar.
6 aralık'ta vizyona girecek filmler arasında yer alan Armor (Zırh) filmlerinde, zırhlı bir kamyon şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir baba ve oğul, bir köprüdeyken bir grup soyguncuyla karşılaşır. Tuzağa düşerler ve hayatta kalmak için bir kaçış planı yapmaları gerekir. Zırh filminde Sylvester Stallone ve Jason Patric başrollerde. Sly'ın oynadığı çoğu film gibi aksiyon türündeki filmde bir baba, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorluyor.
Komedi filmlerinde vizyona girecekler arasında yer alan Çakallarla Dans film serisinin 7. filminde Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu rol alıyor. dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev alan ekibin İzmir’de yaşadıkları maceralar beyaz perdeye yansıyor.
Vizyona girecek korku filmleri arasında yer alan Vebal adlı Türk filmi kan dondurmaya hazırlanıyor. Boşandığı eşini kimseye kaptırmak istemeyen bir kadın, evlilik hazırlıkları yapan eski kocasına büyü yaptırıyor. Büyüden sonra genç kadının başına gelmeyen kalmaz.
Vizyona animasyon filmleri arasında gençler ve yetişkinler için animasyon dram türünde Bir Salyangozun Anıları filmi sinemaseverlerle buluşuyor. Farklı bir tercih yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan film, Adam Elliot tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen 2024 Avustralya yapımı bir yetişkin stop-motion animasyonu tekniğinde yapılmış komedi-drama filmi. Filmde bir salyangozun melankolik anıları anlatılıyor.