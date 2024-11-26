https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/zaharova-abdde-trump-aleyhindeki-davalarinin-dusurulmesini-yorumladi-iste-amerikan-demokrasisi-1090818371.html
Zaharova, ABD'de Trump aleyhindeki davalarının düşürülmesini yorumladı: 'İşte Amerikan demokrasisi böyledir'
Zaharova, ABD'de Trump aleyhindeki davalarının düşürülmesini yorumladı: 'İşte Amerikan demokrasisi böyledir'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T04:13+0300
2024-11-26T04:13+0300
2024-11-26T04:13+0300
dünya
mariya zaharova
donald trump
dava
abd
abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_428319dfc61f3ce4cefe47396824f534.jpg
Zaharova, "Çünkü bu iş çözüldü, değil mi? Amerikan demokratik adaleti her dört yılda bir inanılmaz bir döngüsellik sergiliyor ve mutlak bir tarafsızlık sunuyor; seçimden önce ve hemen sonra, hiç de benzer olmayan iki sonuçla. İşte Amerikan demokrasisi böyledir" diye yazdı.Daha önce özel savcı Jack Smith, Trump'ın 2020 seçim sürecine müdahale etmek ve Ocak 2021'de Kongre Binası'nın basılmasına karışmakla suçlandığı davanın durdurulmasını talep etmişti. Smith, Adalet Bakanlığı'nın pozisyonuna atıfta bulunarak, görevdeki başkanların cezai olarak sorumlu tutulmasının açıkça yasaklandığını ve mevcut durumun da bu kapsama girdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/abdde-trumpin-secimlere-mudahale-sorusturmasinin-kapatilmasi-talep-edildi-1090814260.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_168a9129c9807b77ca1b9db8626dd90c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, donald trump, dava, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
mariya zaharova, donald trump, dava, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
Zaharova, ABD'de Trump aleyhindeki davalarının düşürülmesini yorumladı: 'İşte Amerikan demokrasisi böyledir'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump aleyhindeki tüm federal davaları düşürme kararının, ABD adalet sisteminin 'şaşırtıcı döngüselliğini' gösterdiğini belirtti.
Zaharova, "Çünkü bu iş çözüldü, değil mi? Amerikan demokratik adaleti her dört yılda bir inanılmaz bir döngüsellik sergiliyor ve mutlak bir tarafsızlık sunuyor; seçimden önce ve hemen sonra, hiç de benzer olmayan iki sonuçla. İşte Amerikan demokrasisi böyledir" diye yazdı.
Daha önce özel savcı Jack Smith, Trump'ın 2020 seçim sürecine müdahale etmek ve Ocak 2021'de Kongre Binası'nın basılmasına karışmakla suçlandığı davanın durdurulmasını talep etmişti.
Smith, Adalet Bakanlığı'nın pozisyonuna atıfta bulunarak, görevdeki başkanların cezai olarak sorumlu tutulmasının açıkça yasaklandığını ve mevcut durumun da bu kapsama girdiğini ifade etmişti.