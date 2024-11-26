https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/zaharova-abdde-trump-aleyhindeki-davalarinin-dusurulmesini-yorumladi-iste-amerikan-demokrasisi-1090818371.html

Zaharova, ABD'de Trump aleyhindeki davalarının düşürülmesini yorumladı: 'İşte Amerikan demokrasisi böyledir'

Zaharova, ABD'de Trump aleyhindeki davalarının düşürülmesini yorumladı: 'İşte Amerikan demokrasisi böyledir'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T04:13+0300

2024-11-26T04:13+0300

2024-11-26T04:13+0300

dünya

mariya zaharova

donald trump

dava

abd

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

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Zaharova, "Çünkü bu iş çözüldü, değil mi? Amerikan demokratik adaleti her dört yılda bir inanılmaz bir döngüsellik sergiliyor ve mutlak bir tarafsızlık sunuyor; seçimden önce ve hemen sonra, hiç de benzer olmayan iki sonuçla. İşte Amerikan demokrasisi böyledir" diye yazdı.Daha önce özel savcı Jack Smith, Trump'ın 2020 seçim sürecine müdahale etmek ve Ocak 2021'de Kongre Binası'nın basılmasına karışmakla suçlandığı davanın durdurulmasını talep etmişti. Smith, Adalet Bakanlığı'nın pozisyonuna atıfta bulunarak, görevdeki başkanların cezai olarak sorumlu tutulmasının açıkça yasaklandığını ve mevcut durumun da bu kapsama girdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/abdde-trumpin-secimlere-mudahale-sorusturmasinin-kapatilmasi-talep-edildi-1090814260.html

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mariya zaharova, donald trump, dava, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri