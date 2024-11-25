https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/abdde-trumpin-secimlere-mudahale-sorusturmasinin-kapatilmasi-talep-edildi-1090814260.html
ABD'de, Trump'ın seçimlere müdahale soruşturmasının kapatılması talep edildi
ABD'de, Trump'ın seçimlere müdahale soruşturmasının kapatılması talep edildi
Sputnik Türkiye
ABD savcıları , ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın seçimlere müdahalesi davasının düşürülmesini talep etti. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T23:07+0300
2024-11-25T23:07+0300
2024-11-25T23:07+0300
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abd başkanlık seçimleri
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kongre baskını
2020 abd seçimleri
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ABD savcıları, ABD mahkemesinden, Trump’ın 2020’deki seçim süreçlerine müdahale etmesi ve Kongre Binası'nın basılmasına karışmasıyla ilgili düşürülmesini talep etti.Özel savcı Jack Smith tarafından verilen dilekçede, "Dikkatli bir incelemenin ardından Adalet Bakanlığı, görevdeki bir başkanın cezai kovuşturulmasına karşı anayasal yasaklamayla ilgili önceki kararların mevcut durum için geçerli olduğunu ve bu nedenle cezai kovuşturmanın sanık göreve başlayana kadar sona erdirilmesi gerektiğini belirledi" ifadeleri yer aldı.Smith, yasağın kategorik olduğunu ve suçlamaların ağırlığına ya da kanıt temeline bağlı olmadığını vurgulayarak mahkemeden bu karara itiraz etme imkanı olmaksızın ceza soruşturmasının durdurulmasını talep etti.Trump, 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanmıştı. Kendisi, ABD tarihinde aradan sonra Beyaz Saray'a geri dönebilmiş olan ikinci kişi oldu. Trump, hakkında cezai kovuşturma başlatılan ve bunlardan biri halihazırda suçluluk kararıyla sonuçlanan ilk seçim galibi olarak dikkat çekiyor. Davalardan ikisi özel savcı tarafından yürütülmekte ve federal statüye sahipken, diğer ikisi eyalet düzeyindeki kolluk kuvvetleri tarafından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-disislerinden-natonun-onleyici-saldirilar-aciklamasina-tepki-yenilenen-doktrini-sonuna-kadar-1090813387.html
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abd, donald trump, dava, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, kongre binası, kongre baskını, 2020 abd seçimleri
abd, donald trump, dava, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, kongre binası, kongre baskını, 2020 abd seçimleri
ABD'de, Trump'ın seçimlere müdahale soruşturmasının kapatılması talep edildi
ABD savcıları , ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın seçimlere müdahalesi davasının düşürülmesini talep etti.
ABD savcıları, ABD mahkemesinden, Trump’ın 2020’deki seçim süreçlerine müdahale etmesi ve Kongre Binası'nın basılmasına karışmasıyla ilgili düşürülmesini talep etti.
Özel savcı Jack Smith tarafından verilen dilekçede, "Dikkatli bir incelemenin ardından Adalet Bakanlığı, görevdeki bir başkanın cezai kovuşturulmasına karşı anayasal yasaklamayla ilgili önceki kararların mevcut durum için geçerli olduğunu ve bu nedenle cezai kovuşturmanın sanık göreve başlayana kadar sona erdirilmesi gerektiğini belirledi" ifadeleri yer aldı.
Smith, yasağın kategorik olduğunu ve suçlamaların ağırlığına ya da kanıt temeline bağlı olmadığını vurgulayarak mahkemeden bu karara itiraz etme imkanı olmaksızın ceza soruşturmasının durdurulmasını talep etti.
Trump, 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanmıştı. Kendisi, ABD tarihinde aradan sonra Beyaz Saray'a geri dönebilmiş olan ikinci kişi oldu.
Trump, hakkında cezai kovuşturma başlatılan ve bunlardan biri halihazırda suçluluk kararıyla sonuçlanan ilk seçim galibi olarak dikkat çekiyor. Davalardan ikisi özel savcı tarafından yürütülmekte ve federal statüye sahipken, diğer ikisi eyalet düzeyindeki kolluk kuvvetleri tarafından takip ediliyor.