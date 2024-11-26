https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/yogun-kar-yagisi-nedeniyle-yaylada-mahsur-kalan-80-yasindaki-coban-kurtarildi-aslan-gibiyim-1090816175.html

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 24 saat yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı: 'Aslan gibiyim'

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 24 saat yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı: 'Aslan gibiyim'

Sputnik Türkiye

Küçükbaş hayvanlarıyla çıktığı yaylada kar ve tipi sebebiyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı. Kurtarılan çoban, yanında yiyecek bulunmadığını... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T00:20+0300

2024-11-26T00:20+0300

2024-11-26T00:35+0300

türkiye

kayseri

çoban

mahsur kalma

kar

kar yağışı

küçükbaş hayvan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090816018_0:967:2047:2118_1920x0_80_0_0_448dc4a729ae7af4945b9f7262be61bf.jpg

Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki yaylada yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban Sadettin Demirkol, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirdi. Gelen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 24 saat sürdüYaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan 80 yaşındaki Sadettin Demirkol'a ulaşıldı. Demirkol ve beraberindeki 65 küçükbaş hayvanın bulunmasının ardından Demirkol’un sağlık durumunun iyi olduğu ve küçükbaş hayvanlarının traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü öğrenildi.'Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm'Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle baş kısımları hariç vücutlarının büyük bölümü kar altında kalan hayvanların bu şekilde soğuktan korunarak yaşadığını aktaran Demirkol, kendisinin de koyunlarının arasında donmamak için sürekli hareket ettiğini ifade etti.Yanında yiyecek ve içecek bulunmadığını, ayrıca kurtların da yanlarına geldiğini belirten Demirkol, "Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm. Aslan gibiyim" şeklinde konuştu.Demirkol, kendisinin ve 65 koyununun sağ bulunmasıyla ilgili Vali Gökmen Çiçek ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/samsunun-ilcelerinde-egitime-bir-gun-ara-bazi-ilcelerde-tum-okullar-tatil-edildi-1090814694.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, çoban, mahsur kalma, kar, kar yağışı, küçükbaş hayvan