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Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 24 saat yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı: 'Aslan gibiyim'
Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 24 saat yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı: 'Aslan gibiyim'
Sputnik Türkiye
Küçükbaş hayvanlarıyla çıktığı yaylada kar ve tipi sebebiyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı. Kurtarılan çoban, yanında yiyecek bulunmadığını... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T00:20+0300
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çoban
mahsur kalma
kar
kar yağışı
küçükbaş hayvan
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Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki yaylada yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban Sadettin Demirkol, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirdi. Gelen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 24 saat sürdüYaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan 80 yaşındaki Sadettin Demirkol'a ulaşıldı. Demirkol ve beraberindeki 65 küçükbaş hayvanın bulunmasının ardından Demirkol’un sağlık durumunun iyi olduğu ve küçükbaş hayvanlarının traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü öğrenildi.'Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm'Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle baş kısımları hariç vücutlarının büyük bölümü kar altında kalan hayvanların bu şekilde soğuktan korunarak yaşadığını aktaran Demirkol, kendisinin de koyunlarının arasında donmamak için sürekli hareket ettiğini ifade etti.Yanında yiyecek ve içecek bulunmadığını, ayrıca kurtların da yanlarına geldiğini belirten Demirkol, "Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm. Aslan gibiyim" şeklinde konuştu.Demirkol, kendisinin ve 65 koyununun sağ bulunmasıyla ilgili Vali Gökmen Çiçek ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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kayseri, çoban, mahsur kalma, kar, kar yağışı, küçükbaş hayvan
kayseri, çoban, mahsur kalma, kar, kar yağışı, küçükbaş hayvan

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 24 saat yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı: 'Aslan gibiyim'

00:20 26.11.2024 (güncellendi: 00:35 26.11.2024)
© AA / AAKayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı. ( AA - Anadolu Ajansı )
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı. ( AA - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA / AA
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Küçükbaş hayvanlarıyla çıktığı yaylada kar ve tipi sebebiyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı. Kurtarılan çoban, yanında yiyecek bulunmadığını, kurtların geldiğini ve koyunların arasında hareket halinde kalarak yaklaşık 24 saat hayatta kaldığını aktardı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki yaylada yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban Sadettin Demirkol, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirdi. Gelen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 24 saat sürdü

Yaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan 80 yaşındaki Sadettin Demirkol'a ulaşıldı. Demirkol ve beraberindeki 65 küçükbaş hayvanın bulunmasının ardından Demirkol’un sağlık durumunun iyi olduğu ve küçükbaş hayvanlarının traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü öğrenildi.

'Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm'

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle baş kısımları hariç vücutlarının büyük bölümü kar altında kalan hayvanların bu şekilde soğuktan korunarak yaşadığını aktaran Demirkol, kendisinin de koyunlarının arasında donmamak için sürekli hareket ettiğini ifade etti.
Yanında yiyecek ve içecek bulunmadığını, ayrıca kurtların da yanlarına geldiğini belirten Demirkol, "Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm. Aslan gibiyim" şeklinde konuştu.
Demirkol, kendisinin ve 65 koyununun sağ bulunmasıyla ilgili Vali Gökmen Çiçek ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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