https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/samsunun-ilcelerinde-egitime-bir-gun-ara-bazi-ilcelerde-tum-okullar-tatil-edildi-1090814694.html

Samsun ve Kahramanmaraş'ta eğitime ara kararı

Samsun ve Kahramanmaraş'ta eğitime ara kararı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 10 ilçede ise... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

samsun

okul

eğitim

kahramanmaraş

kar yağışı

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Samsun Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 26 Kasım Salı günü ara verildiği duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu aktarıldı.Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde okullar tatilKahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yarin-okullara-kar-yagisi-tatili-var-mi-26-kasim-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-ankarada-kar-1090807399.html

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