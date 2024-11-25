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Samsun ve Kahramanmaraş'ta eğitime ara kararı
Samsun ve Kahramanmaraş'ta eğitime ara kararı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 10 ilçede ise... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T23:11+0300
2024-11-25T23:40+0300
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Samsun Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 26 Kasım Salı günü ara verildiği duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu aktarıldı.Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde okullar tatilKahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yarin-okullara-kar-yagisi-tatili-var-mi-26-kasim-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-ankarada-kar-1090807399.html
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samsun, okul, eğitim, kahramanmaraş, kar yağışı
samsun, okul, eğitim, kahramanmaraş, kar yağışı

Samsun ve Kahramanmaraş'ta eğitime ara kararı

23:11 25.11.2024 (güncellendi: 23:40 25.11.2024)
© AA / Ömer ÜrerKar yağışı, kar çocuk
Kar yağışı, kar çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA / Ömer Ürer
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Samsun'un Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 10 ilçede ise belli sayılardaki okullarda eğitim yapılamayacak. Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi.
Samsun Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 26 Kasım Salı günü ara verildiği duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu aktarıldı.
Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde okullar tatil

Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Yarın okullara kar yağışı tatili var mı? 26 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Ankara’da kar tatili olacak mı?
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