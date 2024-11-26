https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/yeni-zelandada-karaya-vuran-40a-yakin-pilot-balina-carsaflarla-denize-tasindi-1090825906.html
Yeni Zelanda'da karaya vuran 40'a yakın pilot balina çarşaflarla denize taşındı
Yeni Zelanda'da karaya vuran 40'a yakın pilot balina çarşaflarla denize taşındı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da karaya vuran 40'a yakın pilot balina, gönüllülerin ve yetkililerin yardımıyla kurtarıldı. Çarşaflarla denize taşınan balinalar, okyanusa... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T10:09+0300
2024-11-26T10:09+0300
2024-11-26T10:09+0300
yaşam
yeni zelanda
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Yeni Zelanda'nın bir plajında karaya vuran 40'a yakın pilot balina, koruma görevlileri ve bölge sakinleri tarafından kurtarılıp okyanusa geri bırakıldı. Kurtarma ekipleri, gerdikleri çarşaflarla balinaları kaldırdı ve yeniden yüzmeleri için suyun derinliklerine doğru itti. Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı, pilot balinalardan dördünün öldüğünü bildirdi.Genellikle karaya vurma eğiliminde olan pilot balinaların, kurtarıldıktan birkaç gün sonra tekrar karaya vurduğuna dair bir işaretin olmadığı belirtiliyor. Bakanlık sözcüsü Joel Lauterbach, can çekişen sürüyü kurtaran yüzlerce kişinin gösterdiği çabalarının 'inanılmaz' olduğunu söyledi. Ölen üç yetişkin balina ve bir yavru balina için pazartesi günü Maori yerli halkının töreni düzenlendi. Yeni Zelanda'da 1840'tan bu yana 5 binden fazla balinanın karaya vurma olayları kaydedildi. Koruma Bakanlığı'na göre, kayıtların yapıldığı günden beri en büyük olayın tahminen bin adet balinanın karaya vurmasıydı.Balinaların karaya vurmasının nedeni bilinmemekle birlikte ada ülkesinin coğrafyasının bir etken olabileceği düşünülüyor. Yeni Zelanda'nın sahilleri sığ ve eğimli kıyı şeritlerine sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kiyiya-vuran-balina-iki-gunluk-cabalar-sonucunda-kurtarilarak-denize-salindi-1090437107.html
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yeni zelanda, pilot balina, karaya çıkma, karaya vurma, balina, maori
yeni zelanda, pilot balina, karaya çıkma, karaya vurma, balina, maori
Yeni Zelanda'da karaya vuran 40'a yakın pilot balina çarşaflarla denize taşındı
Yeni Zelanda'da karaya vuran 40'a yakın pilot balina, gönüllülerin ve yetkililerin yardımıyla kurtarıldı. Çarşaflarla denize taşınan balinalar, okyanusa tekrardan salındı. Yetkililer olayda dört balinanın öldüğünü bildirdi.
Yeni Zelanda'nın bir plajında karaya vuran 40'a yakın pilot balina, koruma görevlileri ve bölge sakinleri tarafından kurtarılıp okyanusa geri bırakıldı. Kurtarma ekipleri, gerdikleri çarşaflarla balinaları kaldırdı ve yeniden yüzmeleri için suyun derinliklerine doğru itti. Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı, pilot balinalardan dördünün öldüğünü bildirdi.
Genellikle karaya vurma eğiliminde olan pilot balinaların, kurtarıldıktan birkaç gün sonra tekrar karaya vurduğuna dair bir işaretin olmadığı belirtiliyor. Bakanlık sözcüsü Joel Lauterbach, can çekişen sürüyü kurtaran yüzlerce kişinin gösterdiği çabalarının 'inanılmaz' olduğunu söyledi.
Ölen üç yetişkin balina ve bir yavru balina için pazartesi günü Maori yerli halkının töreni düzenlendi. Yeni Zelanda'da 1840'tan bu yana 5 binden fazla balinanın karaya vurma olayları kaydedildi. Koruma Bakanlığı'na göre, kayıtların yapıldığı günden beri en büyük olayın tahminen bin adet balinanın karaya vurmasıydı.
Balinaların karaya vurmasının nedeni bilinmemekle birlikte ada ülkesinin coğrafyasının bir etken olabileceği düşünülüyor. Yeni Zelanda'nın sahilleri sığ ve eğimli kıyı şeritlerine sahip.