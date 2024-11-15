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Kıyıya vuran balina, iki günlük çabalar sonucunda kurtarılarak denize salındı
Kıyıya vuran balina, iki günlük çabalar sonucunda kurtarılarak denize salındı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi'nde bir katil balina, gelgit sonucu suların çekilmesiyle sahilde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, iki gün gece gündüz... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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katil balina
kamçatka
kamçatka yarımadası
okhotsk denizi
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Rusya'nın doğu bölgelerinden Kamçatka Yarımadası'nın bulunduğu Okhotsk Denizi'nde yönünü kaybeden genç bir dişi katil balina kıyıya vurdu. Gelgit sonucu suların iyice çekilmesiyle kıyıda mahsur kalan balinayı kurtarmak için harekete geçen Rusya Acil Durumlar Ekipleri (EMERCOM), iki günlük yoğun bir çaba sonunda balinayı kurtardı. EMERCOM ekipleri, Ustievoye köyüne bir kilometre mesafede meydana gelen olayda, balinayı suya yaklaştırmak için kıyıda iş makinesiyle kanal açtı. Gönüllüler ise kuruluktan derisi çatlayan balinayı 2 gün boyunca ıslattı. Nefes almasının da zorlaştığını tespit eden ekipler, getirilen vinç yardımıyla katil balinayı denize taşımayı başardı. Başarılı ve zorlu operasyon sonunda genç katil balina el birliğiyle kurtarılarak denize salındı. Yerel sakinler, okyanusa yakın olan bölgede nadirde olsa kıyıya vuran balinalarla karşılaşıyorlar. Ekim ayında yine aynı bölgede 4 balina kıyıya vurmuş, onlarca kişilik EMERCOM ekipleri ve gönüllüler balinaları kurtarmayı başarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kiyiya-vuran-4-katil-balina-gunler-suren-calisma-sonunda-kurtarildi-1088824147.html
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balina, katil balina, kamçatka, kamçatka yarımadası, okhotsk denizi, kıyıya vurdu
balina, katil balina, kamçatka, kamçatka yarımadası, okhotsk denizi, kıyıya vurdu

Kıyıya vuran balina, iki günlük çabalar sonucunda kurtarılarak denize salındı

14:16 15.11.2024
© FotoğrafKıyıya vuran balina, iki günlük çabalar sonucunda kurtarılarak denize salındı
Kıyıya vuran balina, iki günlük çabalar sonucunda kurtarılarak denize salındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf
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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi'nde bir katil balina, gelgit sonucu suların çekilmesiyle sahilde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, iki gün gece gündüz yoğun çabalarla genç dişi balinayı kurtararak denize saldı.
Rusya'nın doğu bölgelerinden Kamçatka Yarımadası'nın bulunduğu Okhotsk Denizi'nde yönünü kaybeden genç bir dişi katil balina kıyıya vurdu. Gelgit sonucu suların iyice çekilmesiyle kıyıda mahsur kalan balinayı kurtarmak için harekete geçen Rusya Acil Durumlar Ekipleri (EMERCOM), iki günlük yoğun bir çaba sonunda balinayı kurtardı.
EMERCOM ekipleri, Ustievoye köyüne bir kilometre mesafede meydana gelen olayda, balinayı suya yaklaştırmak için kıyıda iş makinesiyle kanal açtı. Gönüllüler ise kuruluktan derisi çatlayan balinayı 2 gün boyunca ıslattı. Nefes almasının da zorlaştığını tespit eden ekipler, getirilen vinç yardımıyla katil balinayı denize taşımayı başardı. Başarılı ve zorlu operasyon sonunda genç katil balina el birliğiyle kurtarılarak denize salındı.
Yerel sakinler, okyanusa yakın olan bölgede nadirde olsa kıyıya vuran balinalarla karşılaşıyorlar. Ekim ayında yine aynı bölgede 4 balina kıyıya vurmuş, onlarca kişilik EMERCOM ekipleri ve gönüllüler balinaları kurtarmayı başarmıştı.
Kıyıya vuran 4 katil balina, günler süren çalışma sonunda kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
YAŞAM
Kıyıya vuran 4 katil balina, günler süren çalışma sonunda kurtarıldı
4 Ekim, 16:22
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