https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kiyiya-vuran-balina-iki-gunluk-cabalar-sonucunda-kurtarilarak-denize-salindi-1090437107.html

Kıyıya vuran balina, iki günlük çabalar sonucunda kurtarılarak denize salındı

Kıyıya vuran balina, iki günlük çabalar sonucunda kurtarılarak denize salındı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi'nde bir katil balina, gelgit sonucu suların çekilmesiyle sahilde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, iki gün gece gündüz... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T14:16+0300

2024-11-15T14:16+0300

2024-11-15T14:16+0300

yaşam

balina

katil balina

kamçatka

kamçatka yarımadası

okhotsk denizi

kıyıya vurdu

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Rusya'nın doğu bölgelerinden Kamçatka Yarımadası'nın bulunduğu Okhotsk Denizi'nde yönünü kaybeden genç bir dişi katil balina kıyıya vurdu. Gelgit sonucu suların iyice çekilmesiyle kıyıda mahsur kalan balinayı kurtarmak için harekete geçen Rusya Acil Durumlar Ekipleri (EMERCOM), iki günlük yoğun bir çaba sonunda balinayı kurtardı. EMERCOM ekipleri, Ustievoye köyüne bir kilometre mesafede meydana gelen olayda, balinayı suya yaklaştırmak için kıyıda iş makinesiyle kanal açtı. Gönüllüler ise kuruluktan derisi çatlayan balinayı 2 gün boyunca ıslattı. Nefes almasının da zorlaştığını tespit eden ekipler, getirilen vinç yardımıyla katil balinayı denize taşımayı başardı. Başarılı ve zorlu operasyon sonunda genç katil balina el birliğiyle kurtarılarak denize salındı. Yerel sakinler, okyanusa yakın olan bölgede nadirde olsa kıyıya vuran balinalarla karşılaşıyorlar. Ekim ayında yine aynı bölgede 4 balina kıyıya vurmuş, onlarca kişilik EMERCOM ekipleri ve gönüllüler balinaları kurtarmayı başarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kiyiya-vuran-4-katil-balina-gunler-suren-calisma-sonunda-kurtarildi-1088824147.html

kamçatka

kamçatka yarımadası

okhotsk denizi

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