https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/valilikler-art-arda-duyurdu-hangi-illerde-kar-tatili-var-26-kasimda-ankara-corum-ve-samsunda-1090822073.html

Valilikler art arda duyurdu: Hangi illerde kar tatili var? 26 Kasım'da Ankara, Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi?

Valilikler art arda duyurdu: Hangi illerde kar tatili var? 26 Kasım'da Ankara, Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Pek çok kentte okulların tatil edildi. Bugün de 12 ilde yoğun kar yağışı... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T09:38+0300

2024-11-26T09:38+0300

2024-11-26T09:38+0300

türkiye

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kahramanmaraş

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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, 25 il ve bazı ilçelerde 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmesine yol açtı. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okulların tatil olduğu il ve ilçelerin güncel listesini arama motorlarında sorguluyor. Peki, Samsun, Çorum, Ankara ve Malatya'da okullar tatil mi? İşte son dakika kar tatili olan il ve ilçelerin listesi...Bugün (26 Kasım) okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili oldu?Kayseri Valiliği'nden yapılan hava koşulları sebebiyle olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime salı günü ara verildi. Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak. Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Kastamonu Valiliği, 26 Kasım Salı günü kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Bolu Valiliği, "İl merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacak.Karabük Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi. Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.Malatya Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgün, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği belirtilerek, "Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarıya eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yapıldı.Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde bugün taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.Aksaray Valiliği'nden yapılan açıklamada, resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.Kırşehir Valiliği'nin yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin izinli sayılacak.Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi belirtildi.Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.Trabzon Valiliği, Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Maçka ilçesinde de Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklada, "Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Niğde'de Valiliği'nden yapılan açıklamada, 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.Samsun'da okullar tatil mi?Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilerek; 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçe kaymakamlıkları yaptıkları yazılı açıklamada, yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Amasya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerimiz için 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.Bingöl'de tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar bugün tatil edildi. Odaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmî tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği belirterek, tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullara erişim sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteoroloji-tahminini-guncelledi-16-il-icin-yeni-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1090800625.html

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