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Ünlü yönetmen Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Doktorları uyandırılmasını erteledi
Ünlü yönetmen Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Doktorları uyandırılmasını erteledi
Sputnik Türkiye
Evinde geçirdiği kaza sonucunda yaralanan ünlü yönetmen Şerif Gören'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Gören'in sağlık durumunun hala ciddiyetini... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:22+0300
2024-11-26T12:22+0300
yaşam
şerif gören
yönetmen
entübe
beyin kanaması
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Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Şerif Gören, geçtiğimiz cuma günü evinde düşerek yaralanmıştı. Uzun süre kalbi duran ve beyin kanaması geçiren Gören, entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulmuştu. Doktorlarının ünlü yönetmeni uyandırma işlemi yapmayı planladıkları ama Gören'in durumundan dolayı bir süre daha beklemeyi uygun gördükleri belirtildi. 80 yaşındaki Gören'in yakınları ve dostları gelecek iyi haberi bekliyor. Altı dakika kalbi durmuştuGeçen cuma Cihangir'deki evinde merdivenleri çıkarken düşen ve başını vuran Şerif Gören'in, 6 dakika boyunca duran kalbi, oğlu Mehmet Gören tarafından çağrılan ambulansta tekrar çalıştırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören'in doktorları ünlü yönetmeni uyandırarak tepkilerine bakmayı planlıyordu. Ama Gören'in genel sağlık durumunda beklenen iyileşmenin görülmemesi üzerine bu karar ertelendi. Şerif Gören Kimdir?14 Ekim 1944’te Yunanistan’ın İskeçe kentinde doğan Şerif Gören, 1956 yılında kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim aldı. Sinema kariyerine 1962 yılında Erman Film Stüdyosu’nda kurgucu olarak başlayan Gören, sektördeki hızlı kurguculuk anlayışını bu dönemde kazandı.1968’de Mehmet Aslan’ın Hakanların Savaşı filminde yönetmen yardımcılığına başlayan Gören, kariyerinde Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan ve Osman Seden gibi isimlerle çalıştı. 1974’te, çekimlerin başında Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine Endişe filminin yönetmenliğini üstlenerek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı.Gören’in uluslararası alandaki en büyük başarısı, senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan Yol filmiyle 1982 Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanması oldu. Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Gören, insan ve doğa ilişkisi, kent yaşamı gibi konulara odaklanan yapımlarıyla tanındı.
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Ünlü yönetmen Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Doktorları uyandırılmasını erteledi

12:22 26.11.2024
Şerif Gören
Şerif Gören - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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Evinde geçirdiği kaza sonucunda yaralanan ünlü yönetmen Şerif Gören'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Gören'in sağlık durumunun hala ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Şerif Gören, geçtiğimiz cuma günü evinde düşerek yaralanmıştı. Uzun süre kalbi duran ve beyin kanaması geçiren Gören, entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulmuştu. Doktorlarının ünlü yönetmeni uyandırma işlemi yapmayı planladıkları ama Gören'in durumundan dolayı bir süre daha beklemeyi uygun gördükleri belirtildi. 80 yaşındaki Gören'in yakınları ve dostları gelecek iyi haberi bekliyor.

Altı dakika kalbi durmuştu

Geçen cuma Cihangir'deki evinde merdivenleri çıkarken düşen ve başını vuran Şerif Gören'in, 6 dakika boyunca duran kalbi, oğlu Mehmet Gören tarafından çağrılan ambulansta tekrar çalıştırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı.
Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören'in doktorları ünlü yönetmeni uyandırarak tepkilerine bakmayı planlıyordu. Ama Gören'in genel sağlık durumunda beklenen iyileşmenin görülmemesi üzerine bu karar ertelendi.

Şerif Gören Kimdir?

14 Ekim 1944’te Yunanistan’ın İskeçe kentinde doğan Şerif Gören, 1956 yılında kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim aldı. Sinema kariyerine 1962 yılında Erman Film Stüdyosu’nda kurgucu olarak başlayan Gören, sektördeki hızlı kurguculuk anlayışını bu dönemde kazandı.
1968’de Mehmet Aslan’ın Hakanların Savaşı filminde yönetmen yardımcılığına başlayan Gören, kariyerinde Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan ve Osman Seden gibi isimlerle çalıştı. 1974’te, çekimlerin başında Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine Endişe filminin yönetmenliğini üstlenerek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı.
Gören’in uluslararası alandaki en büyük başarısı, senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan Yol filmiyle 1982 Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanması oldu. Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Gören, insan ve doğa ilişkisi, kent yaşamı gibi konulara odaklanan yapımlarıyla tanındı.
Şerif Gören - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
TÜRKİYE
Ünlü yönetmen Şerif Gören entübe edildi
24 Kasım, 14:00
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