https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/unlu-yonetmen-serif-goren-entube-edildi--1090758312.html

Ünlü yönetmen Şerif Gören entübe edildi

Ünlü yönetmen Şerif Gören entübe edildi

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının tanınan yönetmeni Şerif Gören, evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen 80 yaşındaki yönetmenin sağlık durumu... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T14:00+0300

2024-11-24T14:00+0300

2024-11-24T14:00+0300

türkiye

film

yönetmen

sinema

yerli sinema

entübe

ölüm

yaralı

ağır yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090758103_0:0:401:225_1920x0_80_0_0_3f1e43c578c37d51734e3d41f7dbd361.jpg

Türk sinemasının önemli isimlerinden Şerif Gören, evinde düşerek başını çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. 80 yaşındaki usta yönetmenin durumu ağır ve entübe edildiği bildirildi.Cannes Film Festivali’nde ödül kazanan Yol filmiyle tanınan Gören, aynı zamanda Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi Türk sinemasının önemli yapımlarına imza atmıştı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan Gören’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Şerif Gören Kimdir?14 Ekim 1944’te Yunanistan’ın İskeçe kentinde doğan Şerif Gören, 1956 yılında kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim aldı. Sinema kariyerine 1962 yılında Erman Film Stüdyosu’nda kurgucu olarak başlayan Gören, sektördeki hızlı kurguculuk anlayışını bu dönemde kazandı.1968’de Mehmet Aslan’ın Hakanların Savaşı filminde yönetmen yardımcılığına başlayan Gören, kariyerinde Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan ve Osman Seden gibi isimlerle çalıştı. 1974’te, çekimlerin başında Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine Endişe filminin yönetmenliğini üstlenerek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı.Gören’in uluslararası alandaki en büyük başarısı, senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan Yol filmiyle 1982 Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanması oldu. Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Gören, insan ve doğa ilişkisi, kent yaşamı gibi konulara odaklanan yapımlarıyla tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ilber-ortaylidan-daron-acemoglu-elestirisi-ozurlu-bir-yazarin-etkisinde--1090757413.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

film, yönetmen, sinema, yerli sinema, entübe, ölüm, yaralı, ağır yaralı