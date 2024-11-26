https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/unlu-muzisyen-elton-johndan-kotu-haber-bir-gozunu-kaybetti-1090846089.html

Ünlü müzisyen Elton John'dan kötü haber: Bir gözünü kaybetti

Ünlü müzisyen Elton John'dan kötü haber: Bir gözünü kaybetti

Sputnik Türkiye

Sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı Elton John, geçen yaz geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini açıkladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T15:35+0300

2024-11-26T15:35+0300

2024-11-26T15:35+0300

yaşam

elton john

şarkıcı

ingiliz

sanatçı

göz hastalıkları

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Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, hayranlarını üzen haberi paylaştı. John, geçen yaz bir enfeksiyon geçirdiğini ve bu nedenle sağ gözünün artık görmediğini söyledi. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşan müzisyen Elton John, katıldığı bir programda geçen yaz Fransa'da ağır bir göz enfeksiyonu geçirdiğini ve sağ gözünü kaybettiğini açıkladı.Veda albümünü durdurmak zorunda kaldıSon dört aydır sağ gözünün görmediğini ve sol gözünde de sorunlar yaşadığını anlatan John, uzun süredir bir veda albümü hazırlamaya çalıştığını anlattı. Ama 'şarkı sözlerini bile okuyamayacak' durumda olduğunu söyleyen John, bu nedenle albüm çalışmalarını da durdurduğunu dile getirdi. Ünlü sanatçı durumunu “Röportajlara katılabiliyorum ama stüdyoya girip kayıt yapmak artık zor çünkü şarkı sözlerini göremiyorum” sözleriyle anlattı.Johhn, tedavi gördüğünü ve “her şeyin yoluna gireceğine dair umut ve cesareti olduğunu” söylerken şu anda sadece tedavisine odaklandığını, müzikle ilgili her şeyi aslıya aldıklarını da belirtti.Son albümün üzerinden 8 yıl geçtiSir Elton'ın yeni şarkılardan oluşan son stüdyo albümü 2016 yılında yayınlanmıştı. Elton John’un veda turnesi “Farewell Yellow Brick Road” 10 Eylül 2018'de Kuzey Amerika'da başlamış ve 8 Temmuz 2023'te İsveç'te sona ermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dunyaca-unlu-sarkici-adele-sahnelere-veda-etti-cok-uzgunum-1090796885.html

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elton john, şarkıcı, ingiliz, sanatçı, göz hastalıkları