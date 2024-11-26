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Ünlü müzisyen Elton John'dan kötü haber: Bir gözünü kaybetti
Ünlü müzisyen Elton John'dan kötü haber: Bir gözünü kaybetti
Sputnik Türkiye
Sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı Elton John, geçen yaz geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini açıkladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T15:35+0300
2024-11-26T15:35+0300
yaşam
elton john
şarkıcı
ingiliz
sanatçı
göz hastalıkları
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Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, hayranlarını üzen haberi paylaştı. John, geçen yaz bir enfeksiyon geçirdiğini ve bu nedenle sağ gözünün artık görmediğini söyledi. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşan müzisyen Elton John, katıldığı bir programda geçen yaz Fransa'da ağır bir göz enfeksiyonu geçirdiğini ve sağ gözünü kaybettiğini açıkladı.Veda albümünü durdurmak zorunda kaldıSon dört aydır sağ gözünün görmediğini ve sol gözünde de sorunlar yaşadığını anlatan John, uzun süredir bir veda albümü hazırlamaya çalıştığını anlattı. Ama 'şarkı sözlerini bile okuyamayacak' durumda olduğunu söyleyen John, bu nedenle albüm çalışmalarını da durdurduğunu dile getirdi. Ünlü sanatçı durumunu “Röportajlara katılabiliyorum ama stüdyoya girip kayıt yapmak artık zor çünkü şarkı sözlerini göremiyorum” sözleriyle anlattı.Johhn, tedavi gördüğünü ve “her şeyin yoluna gireceğine dair umut ve cesareti olduğunu” söylerken şu anda sadece tedavisine odaklandığını, müzikle ilgili her şeyi aslıya aldıklarını da belirtti.Son albümün üzerinden 8 yıl geçtiSir Elton'ın yeni şarkılardan oluşan son stüdyo albümü 2016 yılında yayınlanmıştı. Elton John’un veda turnesi “Farewell Yellow Brick Road” 10 Eylül 2018'de Kuzey Amerika'da başlamış ve 8 Temmuz 2023'te İsveç'te sona ermişti.
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elton john, şarkıcı, ingiliz, sanatçı, göz hastalıkları
elton john, şarkıcı, ingiliz, sanatçı, göz hastalıkları

Ünlü müzisyen Elton John'dan kötü haber: Bir gözünü kaybetti

15:35 26.11.2024
© AFP 2023 / OLI SCARFFTüm zamanların en çok kazandıran turneleriyle ilgili yeni rakamlara göre Elton John, son veda turuyla tüm rekorları alt üst etti. Şarkıcının turne sırasında saniyede 345 dolar kazandığı bildirildi.
Tüm zamanların en çok kazandıran turneleriyle ilgili yeni rakamlara göre Elton John, son veda turuyla tüm rekorları alt üst etti. Şarkıcının turne sırasında saniyede 345 dolar kazandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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Sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı Elton John, geçen yaz geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini açıkladı.
Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, hayranlarını üzen haberi paylaştı. John, geçen yaz bir enfeksiyon geçirdiğini ve bu nedenle sağ gözünün artık görmediğini söyledi.
Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşan müzisyen Elton John, katıldığı bir programda geçen yaz Fransa'da ağır bir göz enfeksiyonu geçirdiğini ve sağ gözünü kaybettiğini açıkladı.

Veda albümünü durdurmak zorunda kaldı

Son dört aydır sağ gözünün görmediğini ve sol gözünde de sorunlar yaşadığını anlatan John, uzun süredir bir veda albümü hazırlamaya çalıştığını anlattı. Ama 'şarkı sözlerini bile okuyamayacak' durumda olduğunu söyleyen John, bu nedenle albüm çalışmalarını da durdurduğunu dile getirdi. Ünlü sanatçı durumunu “Röportajlara katılabiliyorum ama stüdyoya girip kayıt yapmak artık zor çünkü şarkı sözlerini göremiyorum” sözleriyle anlattı.
Johhn, tedavi gördüğünü ve “her şeyin yoluna gireceğine dair umut ve cesareti olduğunu” söylerken şu anda sadece tedavisine odaklandığını, müzikle ilgili her şeyi aslıya aldıklarını da belirtti.

Son albümün üzerinden 8 yıl geçti

Sir Elton'ın yeni şarkılardan oluşan son stüdyo albümü 2016 yılında yayınlanmıştı. Elton John’un veda turnesi “Farewell Yellow Brick Road” 10 Eylül 2018'de Kuzey Amerika'da başlamış ve 8 Temmuz 2023'te İsveç'te sona ermişti.
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