https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/unicef-haitide-cocuklar-silahli-cetelerin-ellerine-dusuyor-cete-uyelerinin-neredeyse-yarisi-cocuk-1090836018.html
UNICEF: Haiti'de çocuklar silahlı çetelerin ellerine düşüyor, çete üyelerinin neredeyse yarısı çocuk
UNICEF: Haiti'de çocuklar silahlı çetelerin ellerine düşüyor, çete üyelerinin neredeyse yarısı çocuk
Sputnik Türkiye
İç karışıklığın hüküm sürdüğü Haiti'deki silahlı çetelerin çeteye üye yapıp eline silah verdiği çocuk sayısı yüzde 70 arttı. Birleşmiş Milletler Çocuklara... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T13:01+0300
2024-11-26T13:01+0300
2024-11-26T13:01+0300
dünya
haiti
iç karışıklık
çete şiddeti
çete
çocuk istismarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f57821a58409a1b25d06ec576311976c.jpg
UNICEF, 2023 ve 2024'ün ikinci çeyreği arasında kaydedilen benzeri görülmemiş çocuk çete üyesindeki artışın şiddetin kol gezdiği Karayipler ülkesi Haiti'de çocuklar için durumun gittikçe kötüleştiğini ortaya çıkardı. UNICEF raporuna göre halihazırdaki silahlı çetelerin tüm üyelerin neredeyse yarısı çocuk. UNICEF İcra Direktörü ve Haiti için Kurumlar Arası Daimi Komite Baş Avukatı Catherine Russell'un "Haiti'deki çocuklar kısır bir döngüye hapsolmuş durumdalar, çaresizliklerini körükleyen silahlı çetelere alınıyorlar ve sayılar artıyor. Bu kabul edilemez eğilim, çocukların güvenliğinin ve refahının tüm taraflarca önceliklendirilmesini sağlayarak tersine çevrilmelidir" açıklaması rapora yansıdı. Haiti'de iç karışıklık uzun süredir yaşanıyorHaiti'de iç karışılıklık sebebiyle uzun süredir yaşanan şiddet, yaygın yoksulluk, eğitim eksikliği ve Haiti'deki kritik altyapı ve sosyal hizmetlerin neredeyse çökmesi nedeniyle körüklendi. Çocukların genellikle çaresizlikten ailelerini desteklemek için veya güvenlikleri tehdit altında olduğu için çetelere katıldıklarını belirten UNICEF, silahlı grupların kontrolü dışında giderek azalan bölgelerde yaşayan çocukların genellikle şüpheyle karşılandığını ve casus olarak damgalanma veya öldürülme riskiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Bu çocuklar, kaçtıklarında veya şiddete katılmayı reddettiklerinde hayatları ve güvenlikleri hemen riske giriyor. UNICEF raporunda Haiti'deki şiddet, rakamlara yansıdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/sinir-tanimayan-doktorlar-haiti-baskentindeki-artan-saldirilar-nedeniyle-calismalarini-durdurdu-1090592327.html
haiti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_018204125ffa93265f312c0e73acce7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haiti, iç karışıklık, çete şiddeti, çete, çocuk istismarı
haiti, iç karışıklık, çete şiddeti, çete, çocuk istismarı
UNICEF: Haiti'de çocuklar silahlı çetelerin ellerine düşüyor, çete üyelerinin neredeyse yarısı çocuk
İç karışıklığın hüküm sürdüğü Haiti'deki silahlı çetelerin çeteye üye yapıp eline silah verdiği çocuk sayısı yüzde 70 arttı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 25 Kasım'da yayımladığı raporunda çocukların, çok kötü şartlarda kısır bir döngüye hapsolduğuna dikkat çekildi.
UNICEF, 2023 ve 2024'ün ikinci çeyreği arasında kaydedilen benzeri görülmemiş çocuk çete üyesindeki artışın şiddetin kol gezdiği Karayipler ülkesi Haiti'de çocuklar için durumun gittikçe kötüleştiğini ortaya çıkardı. UNICEF raporuna göre halihazırdaki silahlı çetelerin tüm üyelerin neredeyse yarısı çocuk.
UNICEF İcra Direktörü ve Haiti için Kurumlar Arası Daimi Komite Baş Avukatı Catherine Russell'un "Haiti'deki çocuklar kısır bir döngüye hapsolmuş durumdalar, çaresizliklerini körükleyen silahlı çetelere alınıyorlar ve sayılar artıyor. Bu kabul edilemez eğilim, çocukların güvenliğinin ve refahının tüm taraflarca önceliklendirilmesini sağlayarak tersine çevrilmelidir" açıklaması rapora yansıdı.
Haiti'de iç karışıklık uzun süredir yaşanıyor
Haiti'de iç karışılıklık sebebiyle uzun süredir yaşanan şiddet, yaygın yoksulluk, eğitim eksikliği ve Haiti'deki kritik altyapı ve sosyal hizmetlerin neredeyse çökmesi nedeniyle körüklendi. Çocukların genellikle çaresizlikten ailelerini desteklemek için veya güvenlikleri tehdit altında olduğu için çetelere katıldıklarını belirten UNICEF, silahlı grupların kontrolü dışında giderek azalan bölgelerde yaşayan çocukların genellikle şüpheyle karşılandığını ve casus olarak damgalanma veya öldürülme riskiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Bu çocuklar, kaçtıklarında veya şiddete katılmayı reddettiklerinde hayatları ve güvenlikleri hemen riske giriyor.
UNICEF raporunda Haiti'deki şiddet, rakamlara yansıdı:
"Başkent Port-au-Prince'de 1.2 milyon çocuk silahlı şiddet tehdidi altında yaşıyor. Ülkedeki 703 bin göç eden kişinin tahmini yüzde 25'i (365 bin) çocuk ve bu çocuklar, şehirde son derece kötü koşullar altında yaşıyor ve çok sayıda tehdide maruz kalıyor.
Haiti'de cinsel saldırı ve tecavüz yaygınlaştı. BM Genel Sekreter Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Ofisi'ne göre, cinsel şiddete maruz kalan çocukların sayısı yalnızca bu yıl on kat arttı."