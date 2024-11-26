UNICEF: Haiti'de çocuklar silahlı çetelerin ellerine düşüyor, çete üyelerinin neredeyse yarısı çocuk

"Başkent Port-au-Prince'de 1.2 milyon çocuk silahlı şiddet tehdidi altında yaşıyor. Ülkedeki 703 bin göç eden kişinin tahmini yüzde 25'i (365 bin) çocuk ve bu çocuklar, şehirde son derece kötü koşullar altında yaşıyor ve çok sayıda tehdide maruz kalıyor.

Haiti'de cinsel saldırı ve tecavüz yaygınlaştı. BM Genel Sekreter Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Ofisi'ne göre, cinsel şiddete maruz kalan çocukların sayısı yalnızca bu yıl on kat arttı."