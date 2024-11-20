https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/sinir-tanimayan-doktorlar-haiti-baskentindeki-artan-saldirilar-nedeniyle-calismalarini-durdurdu-1090592327.html
Sınır Tanımayan Doktorlar, Haiti başkentindeki artan saldırılar nedeniyle çalışmalarını durdurdu
Sınır Tanımayan Doktorlar, Haiti başkentindeki artan saldırılar nedeniyle çalışmalarını durdurdu
Sputnik Türkiye
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete üyelerinin polisle çatışma sırasında 28 çete üyesi öldürüldü. İnsanı yardım... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:40+0300
2024-11-20T11:40+0300
2024-11-20T11:40+0300
dünya
haiti
iç karışıklık
sınır tanımayan doktorlar (msf)
médecins sans frontières (msf)
insani yardım çalışanı
insani yardım
saldırı
şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_761c185689b483291eb2eda282c75f46.jpg
İnsani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki faaliyetlerini askıya aldı. MSF personellerine yönelik şiddet ve saldırılar yapılması ve tedavi ettikleri iki hastanın Haiti polis memurları tarafından öldürülmesi iddiasının ardından, başkentten çekildi. MSF, 11 Kasım'da üç genç adamı taşıyan ambulanslardan birinin Haitili polisi tarafından durdurulduğunu ve araca saldırıldığını iddia ediyor. Hastalardan ikisini alıp infaz ettikleri söyleniyor. İnsanı yardım kurumu, geçen hafta yaşanan olayı sert bir dille kınadı ve personelinin göz yaşartıcı gaza maruz bırakıldığını ve saatlerce iradeleri dışında tutulduğunu söyledi. Bu, yakın zamanda MSF personeline yapılan tek olay değil.Sadece Salı günü başkentte, polisin zengin bir mahalleye çete saldırısı girişimini engellendiği söylenen olayda yaklaşık 25 kişi öldürüldü. Bir süredir ülkede devam eden iç karışıklıklar siyasete de yansımış, Haiti Başbakanı Garry Conille, göreve gelmesinin üzerinden altı ay geçmeden ülkenin iktidar konseyi tarafından görevden alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abd-haitiye-sivil-havacilik-ucuslarini-30-gun-sureyle-yasakladi-haitide-neler-oluyor-1090320679.html
haiti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590476_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42349fd3e7945ff8c4ce088ed83e54dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haiti, sınır tanımayan doktorlar,
haiti, sınır tanımayan doktorlar,
Sınır Tanımayan Doktorlar, Haiti başkentindeki artan saldırılar nedeniyle çalışmalarını durdurdu
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete üyelerinin polisle çatışma sırasında 28 çete üyesi öldürüldü. İnsanı yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), artan şiddet eylemlerinden dolayı faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladı.
İnsani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki faaliyetlerini askıya aldı. MSF personellerine yönelik şiddet ve saldırılar yapılması ve tedavi ettikleri iki hastanın Haiti polis memurları tarafından öldürülmesi iddiasının ardından, başkentten çekildi.
MSF, 11 Kasım'da üç genç adamı taşıyan ambulanslardan birinin Haitili polisi tarafından durdurulduğunu ve araca saldırıldığını iddia ediyor. Hastalardan ikisini alıp infaz ettikleri söyleniyor. İnsanı yardım kurumu, geçen hafta yaşanan olayı sert bir dille kınadı ve personelinin göz yaşartıcı gaza maruz bırakıldığını ve saatlerce iradeleri dışında tutulduğunu söyledi. Bu, yakın zamanda MSF personeline yapılan tek olay değil.
Sadece Salı günü başkentte, polisin zengin bir mahalleye çete saldırısı girişimini engellendiği söylenen olayda yaklaşık 25 kişi öldürüldü. Bir süredir ülkede devam eden iç karışıklıklar
siyasete de yansımış, Haiti Başbakanı Garry Conille,
göreve gelmesinin üzerinden altı ay geçmeden ülkenin iktidar konseyi tarafından görevden alınmıştı.