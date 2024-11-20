https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/sinir-tanimayan-doktorlar-haiti-baskentindeki-artan-saldirilar-nedeniyle-calismalarini-durdurdu-1090592327.html

Sınır Tanımayan Doktorlar, Haiti başkentindeki artan saldırılar nedeniyle çalışmalarını durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar, Haiti başkentindeki artan saldırılar nedeniyle çalışmalarını durdurdu

Sputnik Türkiye

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete üyelerinin polisle çatışma sırasında 28 çete üyesi öldürüldü. İnsanı yardım... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:40+0300

2024-11-20T11:40+0300

2024-11-20T11:40+0300

dünya

haiti

iç karışıklık

sınır tanımayan doktorlar (msf)

médecins sans frontières (msf)

insani yardım çalışanı

insani yardım

saldırı

şiddet

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İnsani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki faaliyetlerini askıya aldı. MSF personellerine yönelik şiddet ve saldırılar yapılması ve tedavi ettikleri iki hastanın Haiti polis memurları tarafından öldürülmesi iddiasının ardından, başkentten çekildi. MSF, 11 Kasım'da üç genç adamı taşıyan ambulanslardan birinin Haitili polisi tarafından durdurulduğunu ve araca saldırıldığını iddia ediyor. Hastalardan ikisini alıp infaz ettikleri söyleniyor. İnsanı yardım kurumu, geçen hafta yaşanan olayı sert bir dille kınadı ve personelinin göz yaşartıcı gaza maruz bırakıldığını ve saatlerce iradeleri dışında tutulduğunu söyledi. Bu, yakın zamanda MSF personeline yapılan tek olay değil.Sadece Salı günü başkentte, polisin zengin bir mahalleye çete saldırısı girişimini engellendiği söylenen olayda yaklaşık 25 kişi öldürüldü. Bir süredir ülkede devam eden iç karışıklıklar siyasete de yansımış, Haiti Başbakanı Garry Conille, göreve gelmesinin üzerinden altı ay geçmeden ülkenin iktidar konseyi tarafından görevden alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abd-haitiye-sivil-havacilik-ucuslarini-30-gun-sureyle-yasakladi-haitide-neler-oluyor-1090320679.html

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