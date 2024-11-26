https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-sosyal-medyada-yasakci-bir-zihniyette-degiliz-ama-her-seye-1090848706.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz ama her şeye susacak mıyız?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz ama her şeye susacak mıyız?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medyada yasakçı zihniyette olmadıklarını belirtti ve "Sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yasakçı zihniyette olmadıklarını belirterek, "Bütün milli ve manevi değerlerimize hakaret edilen ve hiçbir disiplini olmayan bir mecraya, hiç müdahale etmeyelim mi? Sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgürlükçü bir yaklaşımımız var, bunu özellikle söylemek isterim." dedi.Bakan Uraloğlu: Yasakçı zihniyette değilizBakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Avrupa Birliği'nin Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformlarının kullanıcılarının güvenliği için yasa dışı içeriklerin yayılmasını önlemek anlamında ciddi kurallar getirdiğini anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:Ajet eleştirileri: 'Güncel rötar problemi yok'AJet ile ilgili eleştirilere de cevap veren Uraloğlu, "Elbette haklı eleştirilerin gereğini yapmak durumundayız. Elbette yapılandırmadan kaynaklanan problemler de vardır ama bunları çözdük ve şu anda güncel bir rötar problemi yoktur. Önümüzdeki süreçte de olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz ama her şeye susacak mıyız?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medyada yasakçı zihniyette olmadıklarını belirtti ve "Sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgürlükçü bir yaklaşımımız var, bunu özellikle söylemek isterim. Ama herkesin de haddini bilmesi lazım." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yasakçı zihniyette olmadıklarını belirterek, "Bütün milli ve manevi değerlerimize hakaret edilen ve hiçbir disiplini olmayan bir mecraya, hiç müdahale etmeyelim mi? Sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgürlükçü bir yaklaşımımız var, bunu özellikle söylemek isterim." dedi.
Bakan Uraloğlu: Yasakçı zihniyette değiliz
Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Avrupa Birliği'nin Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformlarının kullanıcılarının güvenliği için yasa dışı içeriklerin yayılmasını önlemek anlamında ciddi kurallar getirdiğini anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Ben 58 yaşındayım. Benim 3 kızım, iki kız torunum var. Hepimizin etrafında da bir dünya insan var. Şu sosyal medyada biz, gerçekten yasakçı zihniyette değiliz. Ama herkesin de haddini bilmesi lazım. Yani oraya koyulan her şeye biz, susacak mıyız? Seslenmeyelim mi? Bütün milli ve manevi değerlerimize hakaret edilen ve hiçbir disiplini olmayan bir mecraya, hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim, sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgürlükçü bir yaklaşımımız var, bunu özellikle söylemek isterim."
Ajet eleştirileri: 'Güncel rötar problemi yok'
AJet ile ilgili eleştirilere de cevap veren Uraloğlu, "Elbette haklı eleştirilerin gereğini yapmak durumundayız. Elbette yapılandırmadan kaynaklanan problemler de vardır ama bunları çözdük ve şu anda güncel bir rötar problemi yoktur. Önümüzdeki süreçte de olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.