https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/estonya-savunma-bakani-ukraynaya-asker-gonderme-konusunda-uyardi-1090818486.html

Estonya Savunma Bakanı, Ukrayna'ya asker gönderme konusunda uyardı

Estonya Savunma Bakanı, Ukrayna'ya asker gönderme konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

Estonya Savunma Bakanlığı, müttefiklerin Ukrayna'ya asker göndermemesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür adımların getireceği risklerin, sağladığı avantajlardan... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T04:50+0300

2024-11-26T04:50+0300

2024-11-26T04:50+0300

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Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Halifax'taki Uluslararası Güvenlik Forumu sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa liderlerinin, Ukrayna'ya eğitim ve yardım amacıyla asker gönderme konusunu tartıştıkları yönünde raporlar olduğunu söyledi.Bakan, Ukrayna'nın askeri personel eksikliği ile boğuştuğu ve moral bulma mücadelesi verdiği gerçeğine rağmen, bu adımın risklerinin avantajlarını gölgede bıraktığını belirtti.Daha önce Monde gazetesi, Fransa ve Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya olası asker gönderme konusunu yeniden görüştüğünü bildirmişti. Medyada yer alan haberlerde, Paris ve Londra'nın, Ukrayna konusunda bir koalisyona liderlik etme olasılığını dışlamadığı ifade edilmişti. Fransa'nın resmi pozisyonu, Ukrayna'ya destek konusunda 'kırmızı çizgilerin olmaması' olarak ifade edilmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e asker gönderme konusundaki açıklamalarında 'hiçbir şeyin göz ardı edilmediğini' vurgulamıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat 2024'te, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini belirtmiş ve oraya askeri eğitmen göndermeye istekli ülkelerin koalisyonunu kurma niyetini açıklamıştı. Ancak bu girişim, Fransa'nın NATO müttefikleri tarafından soğuk karşılanmış ve Times gazetesi, siyasi nedenlerden ötürü hayata geciktiğini, bildirmişti. Kremlin ise, Macron'un Avrupa'da asker gönderme konusundaki açıklamalarına dikkat çektiklerini ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya 'stratejik bir yenilgi' verme açısından son derece iyi bilinen pozisyonunu vurgulamıştı. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, bu tartışmaya katılan bazı ülkelerin, bu tür bir eylemin potansiyel tehlikeleri konusunda 'oldukça makul bir değerlendirme' yaptığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fransada-ukraynaya-asker-gonderme-aciklamalarinin-ardindan-gozler-macrona-cevrildi-gonderirse-hain-1090818231.html

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