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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-yolcu-otobusunu-hedef-aldi-saldirida-4-kisi-hayatini-kaybetti-1090848759.html
Ukrayna ordusu Herson Bölgesi’nde bir yolcu otobüsünü hedef aldı: Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Herson Bölgesi’nde bir yolcu otobüsünü hedef aldı: Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’nde yer alan Novaya Kahovka kentinde bir yolcu otobüsünü bombaladığı, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:10+0300
2024-11-26T16:27+0300
ukrayna krizi
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novaya kahovka
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ukrayna silahlı kuvvetleri
yolcu otobüsü
bombardıman
bombalama
vladimir saldo
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Bölge valisinin basın sekreteri Vladimir Vasilenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Novaya Kahovka kentinde bir yolcu otobüsünü bombalaması sonucunda ölen ve yaralanan vatandaşlar olduğunu söyledi.“Düşman, Novaya Kakhovka'da yolcuların bulunduğu bir otobüse saldırdı. Düşman kente yönelik bombardımanı 120 mm havan topu ile yapıldı” diyen Vasilenko, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar ile ilgili bilgilerin netleştirildiğini ifade etti.Vasilenko, “Şu anda 3 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı biliniyor” ifadelerini kullandı.Daha sonra Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda otobüse düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin sayısının 4’e yükseldiğini, 7 kişinin ise çeşitli yaralar aldığını duyurdu.Saldo, “Bu trajedide dört vatandaşımız hayatını kaybetti, yedi kişi de çeşitli yaralar aldı. Ölenlerin kimlikleri belirleniyor, ailelere her türlü destek ile ilgili çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü Herson Bölgesi, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor, Herson kentini de dahil eden, Dinyeper'in sağ yakasında kalan kısmı ise Ukrayna birliklerinin elinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ukrayna-ordusu-herson-bolgesindeki-bir-koye-saldirdi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1083244686.html
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rusya, herson, novaya kahovka , ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, yolcu otobüsü, bombardıman, bombalama, vladimir saldo
rusya, herson, novaya kahovka , ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, yolcu otobüsü, bombardıman, bombalama, vladimir saldo

Ukrayna ordusu Herson Bölgesi’nde bir yolcu otobüsünü hedef aldı: Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

16:10 26.11.2024 (güncellendi: 16:27 26.11.2024)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’nde yer alan Novaya Kahovka kentinde bir yolcu otobüsünü bombaladığı, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Bölge valisinin basın sekreteri Vladimir Vasilenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Novaya Kahovka kentinde bir yolcu otobüsünü bombalaması sonucunda ölen ve yaralanan vatandaşlar olduğunu söyledi.
“Düşman, Novaya Kakhovka'da yolcuların bulunduğu bir otobüse saldırdı. Düşman kente yönelik bombardımanı 120 mm havan topu ile yapıldı” diyen Vasilenko, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar ile ilgili bilgilerin netleştirildiğini ifade etti.
Vasilenko, “Şu anda 3 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı biliniyor” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda otobüse düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin sayısının 4’e yükseldiğini, 7 kişinin ise çeşitli yaralar aldığını duyurdu.
Saldo, “Bu trajedide dört vatandaşımız hayatını kaybetti, yedi kişi de çeşitli yaralar aldı. Ölenlerin kimlikleri belirleniyor, ailelere her türlü destek ile ilgili çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.
Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü Herson Bölgesi, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bombalamaya devam ediyor.

Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor, Herson kentini de dahil eden, Dinyeper'in sağ yakasında kalan kısmı ise Ukrayna birliklerinin elinde.
Ukrayna bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
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Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki bir köye saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
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