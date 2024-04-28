https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ukrayna-ordusu-herson-bolgesindeki-bir-koye-saldirdi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1083244686.html

Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki bir köye saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki bir köye saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna ordusunun Dnepryanı köyüne düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T18:16+0300

2024-04-28T18:16+0300

2024-04-28T19:31+0300

ukrayna krizi

herson

ukrayna

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ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

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Herson Bölge İdaresi Başkanı Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Dnepryanı köyüne havan topu ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.Alekseyenko, “Ne yazık ki bugün Dnepryanı’da sıradan bir hal alan trajedilerden biri daha yaşandı. Yaklaşık iki saat önce Ukraynalı Naziler köye havan toplarıyla saldırdı. Yerel sakinlerden 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mutlaka yardım edeceğiz” ifadelerini paylaştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya’nın yeni bölgelerindeki sivil yerleşimlere ara vermeden saldırılar düzenlemeye devam ediyor.Dinyeper Nehri’nin alt kısımlarında yer alan, Azak Denizi ile Karadeniz’e sınırı bulunan Herson bölgesi Eylül 2022’de yapılan referandum sonucunda Rusya Federasyonu'nun bir parçası oldu. Ukrayna tarafı oylama prosedürlerinin meşruiyetini tanımıyor ve bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Rus ordusu şu anda bölge topraklarının yüzde 75’ini kontrol ederken, Herson da dahil olmak üzere Dinyeper’in sağ kıyısı Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından tutuluyor.

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