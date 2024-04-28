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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ukrayna-ordusu-herson-bolgesindeki-bir-koye-saldirdi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1083244686.html
Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki bir köye saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki bir köye saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna ordusunun Dnepryanı köyüne düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T18:16+0300
2024-04-28T19:31+0300
ukrayna krizi
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Herson Bölge İdaresi Başkanı Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Dnepryanı köyüne havan topu ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.Alekseyenko, “Ne yazık ki bugün Dnepryanı’da sıradan bir hal alan trajedilerden biri daha yaşandı. Yaklaşık iki saat önce Ukraynalı Naziler köye havan toplarıyla saldırdı. Yerel sakinlerden 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mutlaka yardım edeceğiz” ifadelerini paylaştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya’nın yeni bölgelerindeki sivil yerleşimlere ara vermeden saldırılar düzenlemeye devam ediyor.Dinyeper Nehri’nin alt kısımlarında yer alan, Azak Denizi ile Karadeniz’e sınırı bulunan Herson bölgesi Eylül 2022’de yapılan referandum sonucunda Rusya Federasyonu'nun bir parçası oldu. Ukrayna tarafı oylama prosedürlerinin meşruiyetini tanımıyor ve bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Rus ordusu şu anda bölge topraklarının yüzde 75’ini kontrol ederken, Herson da dahil olmak üzere Dinyeper’in sağ kıyısı Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/herson-valisi-saldo-ukrayna-askeri-personelini-tasiyan-ambulans-imha-edildi-1082837046.html
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Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki bir köye saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

18:16 28.04.2024 (güncellendi: 19:31 28.04.2024)
Ukrayna bombardıman
Ukrayna bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
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Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna ordusunun Dnepryanı köyüne düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Herson Bölge İdaresi Başkanı Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Dnepryanı köyüne havan topu ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Alekseyenko, “Ne yazık ki bugün Dnepryanı’da sıradan bir hal alan trajedilerden biri daha yaşandı. Yaklaşık iki saat önce Ukraynalı Naziler köye havan toplarıyla saldırdı. Yerel sakinlerden 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mutlaka yardım edeceğiz” ifadelerini paylaştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya’nın yeni bölgelerindeki sivil yerleşimlere ara vermeden saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Dinyeper Nehri’nin alt kısımlarında yer alan, Azak Denizi ile Karadeniz’e sınırı bulunan Herson bölgesi Eylül 2022’de yapılan referandum sonucunda Rusya Federasyonu'nun bir parçası oldu. Ukrayna tarafı oylama prosedürlerinin meşruiyetini tanımıyor ve bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Rus ordusu şu anda bölge topraklarının yüzde 75’ini kontrol ederken, Herson da dahil olmak üzere Dinyeper’in sağ kıyısı Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından tutuluyor.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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