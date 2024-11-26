https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/toki-1398-konutu-depremzedelere-teslim-etti-bakan-kurumdan-ilk-paylasim-1090861101.html

TOKİ 1398 konutu depremzedelere teslim etti: Bakan Kurum'dan ilk paylaşım

TOKİ 1398 konutu depremzedelere teslim etti: Bakan Kurum'dan ilk paylaşım

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde hasar alan Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi 1398 konutun yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tamamlanan 1398 konut depremzede ailelere teslim edildi.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 bin 202 konutluk proje içerisinden 1398 konutun teslimini gerçekleştirdi. 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde evleri hasar alan hak sahiplerine teslim edilen evlerin 7 binin üzerine çıkmasının beklendiği açıklandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından teslim görüntülerini paylaştı. Bakan Murat Kurum ''Bütün çabamız 'iyi ki devletimiz varmış' diyen bu güzel insanlar için'' dedi.

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