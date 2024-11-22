https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yasa-disi-bahis-sorusturmasi-uc-fenomene-daha-3er-yila-kadar-hapis-talebi-1090703802.html
Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha 3'er yıla kadar hapis talebi
Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha 3'er yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T14:46+0300
2024-11-22T14:46+0300
2024-11-22T14:47+0300
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İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş’a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı. 3 yıla kadar hapis istemiHazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 3 şüphelinin ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yasadisi-bahis-sorusturmasi-fenomenler-hakkinda-1-yildan-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1090651130.html
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Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha 3'er yıla kadar hapis talebi
14:46 22.11.2024 (güncellendi: 14:47 22.11.2024)
Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamelerde, 3 fenomenin 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş’a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.
3 yıla kadar hapis istemi
Hazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 3 şüphelinin ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde başlanacak.