https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yasa-disi-bahis-sorusturmasi-uc-fenomene-daha-3er-yila-kadar-hapis-talebi-1090703802.html

Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha 3'er yıla kadar hapis talebi

Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha 3'er yıla kadar hapis talebi

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T14:46+0300

2024-11-22T14:46+0300

2024-11-22T14:47+0300

türkiye

fenomen

sosyal medya fenomeni

fenomen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090531659_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8b503159e4eba970907af67a11a35c72.jpg

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş’a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı. 3 yıla kadar hapis istemiHazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 3 şüphelinin ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde başlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yasadisi-bahis-sorusturmasi-fenomenler-hakkinda-1-yildan-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1090651130.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenomen, sosyal medya fenomeni, fenomen