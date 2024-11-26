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TCMB: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 3 geriledi
TCMB: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 3 geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası, Kasım 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.Hanehalkı için 3.1 puan gerilediPiyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi.Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, manşet enflasyon, hanehalkı
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, manşet enflasyon, hanehalkı

TCMB: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 3 geriledi

10:29 26.11.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.
Merkez Bankası, Kasım 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.
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Dün, 11:51

Hanehalkı için 3.1 puan geriledi

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.
Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.
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