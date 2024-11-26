https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tcmb-hanehalki-enflasyon-beklentisi-yuzde-3-geriledi-1090827751.html

TCMB: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 3 geriledi

TCMB: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 3 geriledi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T10:29+0300

2024-11-26T10:29+0300

2024-11-26T10:29+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

manşet enflasyon

hanehalkı

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Merkez Bankası, Kasım 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.Hanehalkı için 3.1 puan gerilediPiyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi.Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, manşet enflasyon, hanehalkı