https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/islam-memisten-altin-ve-bitcoin-uyarisi-bu-hafta-sizin-haftaniz-diyerek-tek-tek-acikladi-1090788772.html

İslam Memiş'ten altın ve bitcoin uyarısı: 'Bu hafta sizin haftanız' diyerek tek tek açıkladı

İslam Memiş'ten altın ve bitcoin uyarısı: 'Bu hafta sizin haftanız' diyerek tek tek açıkladı

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş, "Hazır mısınız? Bu hafta sizin... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T11:51+0300

2024-11-25T11:51+0300

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Finansal analist İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş, "Hazır mısınız? Bu hafta sizin haftanız" dedi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:'Bu haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşamba öncesi Çarşamba sonrası''ONS nereye gram oraya'Memiş, ONS altında gerileme ihtimalini yazdı ve "ONS altın 2 bin 706 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 740 dolar aralığını takip edeceğim. Yıl sonuna kadar tekrar gerileme ihtimali var. Görünüm pozitif, düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya. Ons gümüş (xag/usd); 31,22 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Altın/Gümüş rasyosu (xau/xag) 86,66 seviyesine yükseldiğinden altına kıyasla ucuz kaldı. Bu haftanın özelinde rasyo nedenli gümüşün toparlanması bekliyor olacağım. Bu hafta 30,20-31,80 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli. Bitcoin (BTC); 97 bin 361 dolar seviyesindeydi. Kar satışlarının gelmesi, tabii ve normaldir. 90 bin dolar seviyesinin altında 85 bin ve daha alt seviyelerin oluğunu görebilirsiniz." dedi.

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