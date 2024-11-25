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İslam Memiş'ten altın ve bitcoin uyarısı: 'Bu hafta sizin haftanız' diyerek tek tek açıkladı
İslam Memiş'ten altın ve bitcoin uyarısı: 'Bu hafta sizin haftanız' diyerek tek tek açıkladı
Sputnik Türkiye
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş, "Hazır mısınız? Bu hafta sizin... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T11:51+0300
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Finansal analist İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş, "Hazır mısınız? Bu hafta sizin haftanız" dedi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:'Bu haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşamba öncesi Çarşamba sonrası''ONS nereye gram oraya'Memiş, ONS altında gerileme ihtimalini yazdı ve "ONS altın 2 bin 706 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 740 dolar aralığını takip edeceğim. Yıl sonuna kadar tekrar gerileme ihtimali var. Görünüm pozitif, düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya. Ons gümüş (xag/usd); 31,22 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Altın/Gümüş rasyosu (xau/xag) 86,66 seviyesine yükseldiğinden altına kıyasla ucuz kaldı. Bu haftanın özelinde rasyo nedenli gümüşün toparlanması bekliyor olacağım. Bu hafta 30,20-31,80 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli. Bitcoin (BTC); 97 bin 361 dolar seviyesindeydi. Kar satışlarının gelmesi, tabii ve normaldir. 90 bin dolar seviyesinin altında 85 bin ve daha alt seviyelerin oluğunu görebilirsiniz." dedi.
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İslam Memiş'ten altın ve bitcoin uyarısı: 'Bu hafta sizin haftanız' diyerek tek tek açıkladı

11:51 25.11.2024 (güncellendi: 12:04 25.11.2024)
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Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş, "Hazır mısınız? Bu hafta sizin haftanız" dedi.
Finansal analist İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş, "Hazır mısınız? Bu hafta sizin haftanız" dedi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Hızlı yükseliş aniden kesilmişti: Gram altın bir kez daha kritik eşiği aştı
22 Kasım, 11:24

'Bu haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşamba öncesi Çarşamba sonrası'

"Çarşamba öncesi Çarşamba sonrası. "Altın fiyatları tekrar düşer mi, alamamıştım.
Borsa tekrar 10 bin puanı görür mü, yükselmesini bekliyordum. Gümüş almak için fırsat kolluyordum, bu hafta düşer mi?” İşte bu hafta sizin haftanız. Altın ve gümüş alacaklar kar satışlarına Borsa için yükselişlere bitcoin için kar satışlarına Hazır mısınız? Salı günü Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım toplantı tutanakları yayımlanacak. Toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek toplantıda nasıl karar vereceğinin ip uçları aranacak. ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi bekleniyor! Gelecek hafta pazartesi Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi, Chicago Ulusal Aktivite Endeksi, salı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi yeni konut satışları, çarşamba büyüme, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. 25 Kasım haftasında, pazartesi IFO İş Ortamı Güven Endeksi, salı Almanya'da GFK Tüketici Güven Endeksi, perşembe Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi Almanya'da enflasyon, cuma Euro Bölgesi tahmini Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek.Asya piyasalarında gelecek hafta pazartesi Japonya’da öncü endeks, çarşamba Çin'de sanayi karları, cuma Japonya'da Tokyo enflasyon verisi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, perakende satışlar izlenecek."

'ONS nereye gram oraya'

Memiş, ONS altında gerileme ihtimalini yazdı ve "ONS altın 2 bin 706 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 740 dolar aralığını takip edeceğim. Yıl sonuna kadar tekrar gerileme ihtimali var. Görünüm pozitif, düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya. Ons gümüş (xag/usd); 31,22 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Altın/Gümüş rasyosu (xau/xag) 86,66 seviyesine yükseldiğinden altına kıyasla ucuz kaldı. Bu haftanın özelinde rasyo nedenli gümüşün toparlanması bekliyor olacağım. Bu hafta 30,20-31,80 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli. Bitcoin (BTC); 97 bin 361 dolar seviyesindeydi. Kar satışlarının gelmesi, tabii ve normaldir. 90 bin dolar seviyesinin altında 85 bin ve daha alt seviyelerin oluğunu görebilirsiniz." dedi.
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