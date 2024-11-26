https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-listesini-acikladi-bu-kez-cikolatadan-cikti-sucukta-da-tespit-edildi-1090821759.html

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez çikolatadan çıktı, sucukta da tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez çikolatadan çıktı, sucukta da tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniden güncelledi. Yeni listede sucukta tek tırnaklı eti... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T08:41+0300

2024-11-26T08:41+0300

2024-11-26T08:41+0300

türkiye

taklit tağşiş listesi

tağşiş

tarım ve orman bakanlığı

sucuk

çikolata

biber

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni eklemeler yaptı. Bakanlığın yeni listesinde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde ise kırmızı tatlı toz biberden ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde, kaşardan nişasta, tereyağından da bitkisel yağ çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bakanlik-listesini-guncelledi-unlu-markanin-adiyla-satilan-borekte-tespit-edildi-yemeden-once-2-kez-1090685623.html

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taklit tağşiş listesi, tağşiş, tarım ve orman bakanlığı, sucuk, çikolata, biber