https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-listesini-acikladi-bu-kez-cikolatadan-cikti-sucukta-da-tespit-edildi-1090821759.html
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez çikolatadan çıktı, sucukta da tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez çikolatadan çıktı, sucukta da tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniden güncelledi. Yeni listede sucukta tek tırnaklı eti... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T08:41+0300
2024-11-26T08:41+0300
2024-11-26T08:41+0300
türkiye
taklit tağşiş listesi
tağşiş
tarım ve orman bakanlığı
sucuk
çikolata
biber
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni eklemeler yaptı. Bakanlığın yeni listesinde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde ise kırmızı tatlı toz biberden ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde, kaşardan nişasta, tereyağından da bitkisel yağ çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bakanlik-listesini-guncelledi-unlu-markanin-adiyla-satilan-borekte-tespit-edildi-yemeden-once-2-kez-1090685623.html
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taklit tağşiş listesi, tağşiş, tarım ve orman bakanlığı, sucuk, çikolata, biber
taklit tağşiş listesi, tağşiş, tarım ve orman bakanlığı, sucuk, çikolata, biber
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listesini açıkladı: Bu kez çikolatadan çıktı, sucukta da tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniden güncelledi. Yeni listede sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı toz biberde yabancı madde ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni eklemeler yaptı.
Bakanlığın yeni listesinde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.
Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde ise kırmızı tatlı toz biberden ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde, kaşardan nişasta, tereyağından da bitkisel yağ çıktı.