https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/spk-baskani-gonul-tarih-isaret-etti-borsada-aciga-satis-yasagi-kalkiyor-1090830711.html

SPK Başkanı Gönül tarih işaret etti: Borsada açığa satış yasağı kalkıyor

SPK Başkanı Gönül tarih işaret etti: Borsada açığa satış yasağı kalkıyor

Sputnik Türkiye

Borsada açığa satış yasağına dair önemli açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den geldi. SPK Başkanı Gönül, çalışmaların... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T11:13+0300

2024-11-26T11:13+0300

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ekonomi

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

borsa

işlem

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Piyasalarda bir süredir açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin tartışmalar sürüyordu. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.Borsada açığa satış yasağı ne zaman kalkacak?Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız" dedi.Açığa satış yasağı nedir?Açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti.Açığa satış, bir yatırımcının sahip olmadığı bir menkul kıymeti ödünç alarak satma işlemidir.Bu işlem, genellikle varlık fiyatının düşeceğini öngören yatırımcılar tarafından kullanılır.Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç alınan hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.

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