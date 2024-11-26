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Sosyal medyada Elon Musk'ı taklit eden adam, yaşlı kadını 600 bin dolar dolandırdı
Sosyal medyada Elon Musk'ı taklit eden adam, yaşlı kadını 600 bin dolar dolandırdı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Florida eyaletinde Jeffrey Arthur Moynihan adlı adam, sosyal medyada tanıştığı 74 yaşındaki yaşlı kadını, Elon Musk taklidi yaparak tam 600 bin dolar... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Florida'nın Bradenton kenti polisi, kurdukları polis gücüyle 60 yaş üstü yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılara karşı yürüttükleri operasyonda ilginç bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Bir işletme sahibi 56 yaşındaki Jeffrey Arthur Moynihan, sosyal medyadan arkadaş olduğu 77 yaşındaki Texas'lı bir kadını 55 milyon dolarlık kazanç vaadiyle kandırdı. Ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ı taklit eden ve sosyal medya hesabını bu isimle açan dolandırıcı Moynihan, Musk'ın şirketlerine yatırım vaadiyle kandırdığı kadından tek bir kalemde 250 bin dolar para aldı. Operasyon sonunda polise ifade veren kadının kocası, eşinin 'sahte Elon Musk'a toplamda 600 bin dolar para gönderdiğini belirtti. Polis tarafından 19 Kasım'da gözaltına alınan şüpheli Moynihan, 2023'te 'Elon Musk' adını kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden kadınla arkadaş oldu. Her gün yaşlı kadınla sürekli mesajlaşan Moynihan, 55 milyon dolarlık getiri vaatleriyle yaşlı kadını sahte iş girişimlerine yatırım yapmaya ikna etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/mahfi-egilmezden-unlulerle-dolandiricilik-uyarisi-bu-tuzaga-asla-dusmeyin-1088257505.html
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elon musk, ünlülerle dolandırıcılık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, abd
elon musk, ünlülerle dolandırıcılık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, abd

Sosyal medyada Elon Musk'ı taklit eden adam, yaşlı kadını 600 bin dolar dolandırdı

11:52 26.11.2024 (güncellendi: 11:56 26.11.2024)
© Tesla Motors / Multimedya arşivine gidinElektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Tesla Motors
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ABD'nin Florida eyaletinde Jeffrey Arthur Moynihan adlı adam, sosyal medyada tanıştığı 74 yaşındaki yaşlı kadını, Elon Musk taklidi yaparak tam 600 bin dolar dolandırdı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, yaşlı kadını sözde Musk'ın şirketlerine yatırıma teşvik edip 55 milyon dolar kazandırmayı vaat etmiş.
Florida'nın Bradenton kenti polisi, kurdukları polis gücüyle 60 yaş üstü yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılara karşı yürüttükleri operasyonda ilginç bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Bir işletme sahibi 56 yaşındaki Jeffrey Arthur Moynihan, sosyal medyadan arkadaş olduğu 77 yaşındaki Texas'lı bir kadını 55 milyon dolarlık kazanç vaadiyle kandırdı.
Ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ı taklit eden ve sosyal medya hesabını bu isimle açan dolandırıcı Moynihan, Musk'ın şirketlerine yatırım vaadiyle kandırdığı kadından tek bir kalemde 250 bin dolar para aldı. Operasyon sonunda polise ifade veren kadının kocası, eşinin 'sahte Elon Musk'a toplamda 600 bin dolar para gönderdiğini belirtti.
© FotoğrafJeffrey Arthur Moynihan Jr.
Jeffrey Arthur Moynihan Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
Jeffrey Arthur Moynihan Jr.
© Fotoğraf
Polis tarafından 19 Kasım'da gözaltına alınan şüpheli Moynihan, 2023'te 'Elon Musk' adını kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden kadınla arkadaş oldu. Her gün yaşlı kadınla sürekli mesajlaşan Moynihan, 55 milyon dolarlık getiri vaatleriyle yaşlı kadını sahte iş girişimlerine yatırım yapmaya ikna etti.
internet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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