https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/sigara-ve-alkole-zam-geliyor-yuzde-20-uzerinde-olacak-1090852796.html

Sigara ve alkole zam geliyor: Yüzde 20'nin üzerinde olacak

Sigara ve alkole zam geliyor: Yüzde 20'nin üzerinde olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve alkole zam geleceğini duyurdu. Aybaş açıklamasında "Alkollü... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T17:16+0300

2024-11-26T17:16+0300

2024-11-26T17:20+0300

ekonomi

sigara

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sigara paketi

alkol

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özgür aybaş

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Alkol ve sigaraya zam gelmesi bekleniyor. Alkollü içeceklere yüzde 20'nin üzerinde zam geleceği duyurulurken, Özgür Aybaş sigara zammına dair ise oran vermedi.Alkole yüzde 20-28 arasında zamTürkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş, alkol ve sigaraya zam geleceğini ifade etti.Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaşımında artışı "Alkollü içeceklere %20-28 arası zam bekleniyor. Sigaraya da zam var.” diyerek duyurdu.

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