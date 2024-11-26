https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/sigara-ve-alkole-zam-geliyor-yuzde-20-uzerinde-olacak-1090852796.html
Sigara ve alkole zam geliyor: Yüzde 20'nin üzerinde olacak
Sigara ve alkole zam geliyor: Yüzde 20'nin üzerinde olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve alkole zam geleceğini duyurdu. Aybaş açıklamasında "Alkollü... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T17:16+0300
2024-11-26T17:16+0300
2024-11-26T17:20+0300
ekonomi
sigara
sigara içmek
sigara paketi
alkol
alkol tüketimi
yeri ve zamanı
özgür aybaş
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Alkol ve sigaraya zam gelmesi bekleniyor. Alkollü içeceklere yüzde 20'nin üzerinde zam geleceği duyurulurken, Özgür Aybaş sigara zammına dair ise oran vermedi.Alkole yüzde 20-28 arasında zamTürkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş, alkol ve sigaraya zam geleceğini ifade etti.Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaşımında artışı "Alkollü içeceklere %20-28 arası zam bekleniyor. Sigaraya da zam var.” diyerek duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/akaryakita-buyuk-zam-tabelalar-yine-degisti-1090729390.html
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alkol zam, sigara zam, özgür aybaş, tekel zam, sigara zam son dakika, alkole zam mı gelecek
alkol zam, sigara zam, özgür aybaş, tekel zam, sigara zam son dakika, alkole zam mı gelecek
Sigara ve alkole zam geliyor: Yüzde 20'nin üzerinde olacak
17:16 26.11.2024 (güncellendi: 17:20 26.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve alkole zam geleceğini duyurdu. Aybaş açıklamasında "Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi. Sigara zammı konusunda ise Aybaş oran vermedi.
Alkol ve sigaraya zam gelmesi bekleniyor. Alkollü içeceklere yüzde 20'nin üzerinde zam geleceği duyurulurken, Özgür Aybaş sigara zammına dair ise oran vermedi.
Alkole yüzde 20-28 arasında zam
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş, alkol ve sigaraya zam geleceğini ifade etti.
Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaşımında artışı "Alkollü içeceklere %20-28 arası zam bekleniyor. Sigaraya da zam var.” diyerek duyurdu.