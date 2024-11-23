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Akaryakıta büyük zam: Tabelalar yine değişti
Akaryakıta büyük zam: Tabelalar yine değişti
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yapılan 1.25 TL'lik zam... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T11:06+0300
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Petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kuru artışları ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam yapıldı. Bu artış sonrası motorin fiyatları birçok ilde 45 TL’yi aşarken, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş tüketiciyi endişelendirdi.Geçtiğimiz günlerde benzine i̇ndirim gelmişti18 Kasım’da benzine yapılan 62 kuruşluk indirim, sürücülerin yüzünü bir nebze güldürmüştü. Ancak motorindeki bu son artış, akaryakıt giderlerini yeniden yükseltti.Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Fiyat artışının nedeni: Dalgalı piyasalar ve ÖTV artışlarıBrent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirimlerin sıklaşmasına neden oluyor. Ayrıca ÖTV artışları, bu dalgalanmaların tüketiciye yansımasını daha da artırıyor.Sürücüler ne düşünüyor?Son zamlarla birlikte birçok sürücü, artan akaryakıt maliyetlerinden şikayetçi. Özellikle ticari araç sahipleri, artan motorin fiyatlarının taşıma ve nakliye maliyetlerine doğrudan yansıdığını belirtiyor. Öte yandan benzindeki indirim umut verirken, motorindeki zam endişe yaratıyor.
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Akaryakıta büyük zam: Tabelalar yine değişti

11:06 23.11.2024 (güncellendi: 11:32 23.11.2024)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yapılan 1.25 TL'lik zam sonrası tabela fiyatları 45 TL’yi geçti. İşte 23 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...
Petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kuru artışları ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam yapıldı. Bu artış sonrası motorin fiyatları birçok ilde 45 TL’yi aşarken, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş tüketiciyi endişelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde benzine i̇ndirim gelmişti

18 Kasım’da benzine yapılan 62 kuruşluk indirim, sürücülerin yüzünü bir nebze güldürmüştü. Ancak motorindeki bu son artış, akaryakıt giderlerini yeniden yükseltti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin Fiyatı: 42,33 TL
Motorin Fiyatı: 44,16 TL
LPG Fiyatı: 26,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin Fiyatı: 42,22 TL
Motorin Fiyatı: 44,10 TL
LPG Fiyatı: 25,49 TL
Ankara:
Benzin Fiyatı: 42,75 TL
Motorin Fiyatı: 44,73 TL
LPG Fiyatı: 26,04 TL
İzmir:
Benzin Fiyatı: 43,25 TL
Motorin Fiyatı: 45,23 TL
LPG Fiyatı: 25,94 TL

Fiyat artışının nedeni: Dalgalı piyasalar ve ÖTV artışları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirimlerin sıklaşmasına neden oluyor. Ayrıca ÖTV artışları, bu dalgalanmaların tüketiciye yansımasını daha da artırıyor.

Sürücüler ne düşünüyor?

Son zamlarla birlikte birçok sürücü, artan akaryakıt maliyetlerinden şikayetçi. Özellikle ticari araç sahipleri, artan motorin fiyatlarının taşıma ve nakliye maliyetlerine doğrudan yansıdığını belirtiyor. Öte yandan benzindeki indirim umut verirken, motorindeki zam endişe yaratıyor.
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