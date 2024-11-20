https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mehmet-ali-erbil-erbil-ve-serdar-ortac-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1090601825.html
Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu
Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Başsavcılık iddianamede Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapisleri... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T13:39+0300
2024-11-20T13:39+0300
2024-11-20T13:44+0300
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mehmet ali erbil
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Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapmaktan yargılanan Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç'la ilgili iddianame hazırlandı. İddianame mahkemeye gönderildi.Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için ne ceza isteniyor?Başsavcılık iddianamede Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/fenomen-ibrahim-yilmaz-ve-batuhan-karadenizin-sosyal-medya-hesaplari-kapatildi-1090359493.html
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mehmet ali erbil, serdar ortaç, mehmet ali erbil ve serdar ortaç için ne ceza isteniyor?
mehmet ali erbil, serdar ortaç, mehmet ali erbil ve serdar ortaç için ne ceza isteniyor?
Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu
13:39 20.11.2024 (güncellendi: 13:44 20.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Başsavcılık iddianamede Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapmaktan yargılanan Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç'la ilgili iddianame hazırlandı. İddianame mahkemeye gönderildi.
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için ne ceza isteniyor?
Başsavcılık iddianamede Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.