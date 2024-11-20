https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mehmet-ali-erbil-erbil-ve-serdar-ortac-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1090601825.html

Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu

Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Başsavcılık iddianamede Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapisleri... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T13:39+0300

2024-11-20T13:39+0300

2024-11-20T13:44+0300

türkiye

serdar ortaç

mehmet ali erbil

son dakika

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Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapmaktan yargılanan Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç'la ilgili iddianame hazırlandı. İddianame mahkemeye gönderildi.Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için ne ceza isteniyor?Başsavcılık iddianamede Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/fenomen-ibrahim-yilmaz-ve-batuhan-karadenizin-sosyal-medya-hesaplari-kapatildi-1090359493.html

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Sputnik Türkiye

mehmet ali erbil, serdar ortaç, mehmet ali erbil ve serdar ortaç için ne ceza isteniyor?