https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/samatyadaki-istanbul-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-yangin-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1090833778.html
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
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Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T11:52+0300
2024-11-26T11:52+0300
2024-11-26T12:01+0300
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samatya eğitim ve araştırma hastanesi
yangın
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Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bulunan depoda yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/manisadaki-cin-sokagi-icin-ilk-yer-belli-oldu-1090829826.html
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samatya eğitim ve araştırma hastanesi, yangın, son dakika
samatya eğitim ve araştırma hastanesi, yangın, son dakika
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
11:52 26.11.2024 (güncellendi: 12:01 26.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bulunan depoda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.