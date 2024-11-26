https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/samatyadaki-istanbul-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-yangin-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1090833778.html

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T11:52+0300

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türkiye

samatya eğitim ve araştırma hastanesi

yangın

son dakika

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Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bulunan depoda yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/manisadaki-cin-sokagi-icin-ilk-yer-belli-oldu-1090829826.html

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