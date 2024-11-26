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Manisa'daki 'Çin sokağı' için ilk yer belli oldu
Manisa'daki 'Çin sokağı' için ilk yer belli oldu
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çinli otomotiv devi BYD’nin şehre yapacağı yatırımla birlikte, Manisa’da görev yapacak Çinli vatandaşların... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde yatırım kararı alan BYD firmasının yetkilileriyle yaptıkları görüşmede yatırımla birlikte yaklaşık 3 bin Çinlinin Manisa'ya çalışmaya geleceğini, fabrikanın inşa sürecinde konteynerlerde barınacak Çinlilerin daha sonra Manisa'ya yerleşeceğini öğrendiğini söyledi.Manisa'da kurulacak fabrikada çalışacak Çinlilerin Manisa'da yaşaması için gereken altyapıyı sağlayacaklarını vurgulayan Zeyrek, şöyle konuştu:"Manisa'da 601 nitelikli fabrika var ama maalesef beyaz yakalıların birçoğunun çevre illerde yaşadığını ve parasını oralarda harcadığını gördük. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum. Bunun için bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme ve içme altyapısını, sosyal hayat altyapısını, kültürel altyapıyı ve nitelikli barınma ihtiyacı altyapısını sağlamamız gerekiyor."İlk "Çin Sokağı" için Laleli Mahallesi'nde kurulacakKentin otel ve eğitim altyapısıyla da yeni yatırımlara hazırlıklı olması gerektiğini, bu amaçla çeşitli imar düzenlemeleri ve yatırım görüşmelerinin bulunduğunu dile getiren Zeyrek, BYD'nin yatırımıyla aslında hiç alışık olmadıkları bir kültürle karşı karşıya kalacaklarına işaret etti.Çinlilerin yemek ve eğlence kültürlerinin çok farklı olduğunu aktaran Zeyrek, "Ben istiyorum ki gelen yaklaşık 2 bin 500-3 bin Çinli kardeşimiz Manisa kültürüyle ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşsın. Manisa'da kazandıkları para Manisa'da kalsın. Bununla birlikte kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin Sokağı oluşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı."Çin Sokağı" için ilk etapta Laleli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda hazırlık yaptıklarını belirten Zeyrek, şu bilgileri verdi:Zeyrek, bu düşüncesini BYD yetkilileriyle paylaştığını ve memnuniyetle karşılandığını anlatarak, "Bana 'Gerçekten bizi bu samimiyetle mi karşılayacaksınız?' diye bir soru sordular. Evet, biz kendilerini bu samimiyetle karşılayacağız. Diğer fabrikalarda çalışan yabancılar için de benzer uygulamalar yapacağız" diye konuştu.
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manisa, çin, sokak
manisa, çin, sokak

Manisa'daki 'Çin sokağı' için ilk yer belli oldu

11:34 26.11.2024
© AAManisa
Manisa - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çinli otomotiv devi BYD’nin şehre yapacağı yatırımla birlikte, Manisa’da görev yapacak Çinli vatandaşların sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak için özel bir "Çin Sokağı" inşa etmeyi hedeflediğini duyurdu. Başkan Zeyrek, ilk Çin sokağı için hazırlıkların yapıldığını açıkladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde yatırım kararı alan BYD firmasının yetkilileriyle yaptıkları görüşmede yatırımla birlikte yaklaşık 3 bin Çinlinin Manisa'ya çalışmaya geleceğini, fabrikanın inşa sürecinde konteynerlerde barınacak Çinlilerin daha sonra Manisa'ya yerleşeceğini öğrendiğini söyledi.
Manisa'da kurulacak fabrikada çalışacak Çinlilerin Manisa'da yaşaması için gereken altyapıyı sağlayacaklarını vurgulayan Zeyrek, şöyle konuştu:
"Manisa'da 601 nitelikli fabrika var ama maalesef beyaz yakalıların birçoğunun çevre illerde yaşadığını ve parasını oralarda harcadığını gördük. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum. Bunun için bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme ve içme altyapısını, sosyal hayat altyapısını, kültürel altyapıyı ve nitelikli barınma ihtiyacı altyapısını sağlamamız gerekiyor."

İlk "Çin Sokağı" için Laleli Mahallesi'nde kurulacak

Kentin otel ve eğitim altyapısıyla da yeni yatırımlara hazırlıklı olması gerektiğini, bu amaçla çeşitli imar düzenlemeleri ve yatırım görüşmelerinin bulunduğunu dile getiren Zeyrek, BYD'nin yatırımıyla aslında hiç alışık olmadıkları bir kültürle karşı karşıya kalacaklarına işaret etti.
Çinlilerin yemek ve eğlence kültürlerinin çok farklı olduğunu aktaran Zeyrek, "Ben istiyorum ki gelen yaklaşık 2 bin 500-3 bin Çinli kardeşimiz Manisa kültürüyle ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşsın. Manisa'da kazandıkları para Manisa'da kalsın. Bununla birlikte kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin Sokağı oluşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Çin Sokağı" için ilk etapta Laleli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda hazırlık yaptıklarını belirten Zeyrek, şu bilgileri verdi:
"Çok nitelikli konutlar olacak orada. Yalnızca konut, ofis, kültür merkezi, alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Burada bir tane pasajı biz Çin Sokağı olarak tasarlıyoruz. Bunun da yeterli gelmeyeceğini görüyorum. İlk adım olarak bu atılacak. Bundan sonra yapılacak olan bu şekilde imar planlamalarındaki alanlarda da bugün Çin olabilir, yarın başka toplumlardan ve milletlerden de yatırımlar da gelebilir. Onların hepsine hizmet verebilecek, onları ilk başta anlayıp, bir süre sonra şehre adapte edebilecek olan projelerin hepsinin altına imza atacağım."
Zeyrek, bu düşüncesini BYD yetkilileriyle paylaştığını ve memnuniyetle karşılandığını anlatarak, "Bana 'Gerçekten bizi bu samimiyetle mi karşılayacaksınız?' diye bir soru sordular. Evet, biz kendilerini bu samimiyetle karşılayacağız. Diğer fabrikalarda çalışan yabancılar için de benzer uygulamalar yapacağız" diye konuştu.
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