https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/manisadaki-cin-sokagi-icin-ilk-yer-belli-oldu-1090829826.html

Manisa'daki 'Çin sokağı' için ilk yer belli oldu

Manisa'daki 'Çin sokağı' için ilk yer belli oldu

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çinli otomotiv devi BYD’nin şehre yapacağı yatırımla birlikte, Manisa’da görev yapacak Çinli vatandaşların... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T11:34+0300

2024-11-26T11:34+0300

2024-11-26T11:34+0300

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manisa

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sokak

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde yatırım kararı alan BYD firmasının yetkilileriyle yaptıkları görüşmede yatırımla birlikte yaklaşık 3 bin Çinlinin Manisa'ya çalışmaya geleceğini, fabrikanın inşa sürecinde konteynerlerde barınacak Çinlilerin daha sonra Manisa'ya yerleşeceğini öğrendiğini söyledi.Manisa'da kurulacak fabrikada çalışacak Çinlilerin Manisa'da yaşaması için gereken altyapıyı sağlayacaklarını vurgulayan Zeyrek, şöyle konuştu:"Manisa'da 601 nitelikli fabrika var ama maalesef beyaz yakalıların birçoğunun çevre illerde yaşadığını ve parasını oralarda harcadığını gördük. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum. Bunun için bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme ve içme altyapısını, sosyal hayat altyapısını, kültürel altyapıyı ve nitelikli barınma ihtiyacı altyapısını sağlamamız gerekiyor."İlk "Çin Sokağı" için Laleli Mahallesi'nde kurulacakKentin otel ve eğitim altyapısıyla da yeni yatırımlara hazırlıklı olması gerektiğini, bu amaçla çeşitli imar düzenlemeleri ve yatırım görüşmelerinin bulunduğunu dile getiren Zeyrek, BYD'nin yatırımıyla aslında hiç alışık olmadıkları bir kültürle karşı karşıya kalacaklarına işaret etti.Çinlilerin yemek ve eğlence kültürlerinin çok farklı olduğunu aktaran Zeyrek, "Ben istiyorum ki gelen yaklaşık 2 bin 500-3 bin Çinli kardeşimiz Manisa kültürüyle ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşsın. Manisa'da kazandıkları para Manisa'da kalsın. Bununla birlikte kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin Sokağı oluşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı."Çin Sokağı" için ilk etapta Laleli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda hazırlık yaptıklarını belirten Zeyrek, şu bilgileri verdi:Zeyrek, bu düşüncesini BYD yetkilileriyle paylaştığını ve memnuniyetle karşılandığını anlatarak, "Bana 'Gerçekten bizi bu samimiyetle mi karşılayacaksınız?' diye bir soru sordular. Evet, biz kendilerini bu samimiyetle karşılayacağız. Diğer fabrikalarda çalışan yabancılar için de benzer uygulamalar yapacağız" diye konuştu.

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