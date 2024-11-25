https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ak-parti-yeni-sistemi-duyurdu-aile-hekimlerinde-ucretli-rapor-donemi-basliyor-1090806355.html

AK Parti yeni sistemi duyurdu: Aile hekimlerinde ücretli rapor dönemi başlıyor

AK Parti yeni sistemi duyurdu: Aile hekimlerinde ücretli rapor dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sağlık sisteminde ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattıklarını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:14+0300

2024-11-25T17:14+0300

2024-11-25T17:26+0300

sağlik

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Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınacak sağlık raporlarının ücretli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.Sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğun azaltılması için AK Partili yetkililer yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Aile Sağlığı Merkezleri'nde verilecek sağlık raporlarından ücret alınacağı, ücretlerin ise aile hekimlerine dağıtılacağı açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ''Aile Hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.'Katkı payının yüzde 50'ye düşürüleceği bir sistem'Hastanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Usta ''Aile hekimlerimizden sevkle katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizden verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip burada tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekimin sevk ettiği durumda da katkı payının yüzde 50'ye düşürüleceği bir sistem getiriyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz'' ifadesinde bulundu.

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