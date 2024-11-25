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AK Parti yeni sistemi duyurdu: Aile hekimlerinde ücretli rapor dönemi başlıyor
AK Parti yeni sistemi duyurdu: Aile hekimlerinde ücretli rapor dönemi başlıyor
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sağlık sisteminde ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattıklarını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınacak sağlık raporlarının ücretli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.Sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğun azaltılması için AK Partili yetkililer yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Aile Sağlığı Merkezleri'nde verilecek sağlık raporlarından ücret alınacağı, ücretlerin ise aile hekimlerine dağıtılacağı açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ''Aile Hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.'Katkı payının yüzde 50'ye düşürüleceği bir sistem'Hastanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Usta ''Aile hekimlerimizden sevkle katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizden verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip burada tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekimin sevk ettiği durumda da katkı payının yüzde 50'ye düşürüleceği bir sistem getiriyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz'' ifadesinde bulundu.
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aile hekimlerinden rapor ücretli mi, gss prim borcu, gss, genel sağlık sigortası, gss prim borcu affı, aile hekimliğinden sağlık raporu ücretli mi, ehliyet raporu aile hekimliği ücretli mi, ehliyet için sağlık raporu ücretli mi, aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi oldu, özel amaçlı raporlar ücretli mi, son dakika aile hekimliği ücretli rapor
aile hekimlerinden rapor ücretli mi, gss prim borcu, gss, genel sağlık sigortası, gss prim borcu affı, aile hekimliğinden sağlık raporu ücretli mi, ehliyet raporu aile hekimliği ücretli mi, ehliyet için sağlık raporu ücretli mi, aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi oldu, özel amaçlı raporlar ücretli mi, son dakika aile hekimliği ücretli rapor

AK Parti yeni sistemi duyurdu: Aile hekimlerinde ücretli rapor dönemi başlıyor

17:14 25.11.2024 (güncellendi: 17:26 25.11.2024)
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Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sağlık sisteminde ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Yeni sistemde aile hekimlerinden alınacak sağlık raporlarının ücretli olacağı açıklandı.
Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınacak sağlık raporlarının ücretli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.
Sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğun azaltılması için AK Partili yetkililer yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Aile Sağlığı Merkezleri'nde verilecek sağlık raporlarından ücret alınacağı, ücretlerin ise aile hekimlerine dağıtılacağı açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ''Aile Hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.

'Katkı payının yüzde 50'ye düşürüleceği bir sistem'

Hastanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Usta ''Aile hekimlerimizden sevkle katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizden verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip burada tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekimin sevk ettiği durumda da katkı payının yüzde 50'ye düşürüleceği bir sistem getiriyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz'' ifadesinde bulundu.
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